O seară încărcată de surprize la cel mai puternic reality show al momentului, de la Antena 1. Cesima Nechifor, una dintre cele mai iubite prezențe din mediul online, a suferit o accidentare dură și a fost nevoită să abandoneze proba. Iubita lui Theo Zeciu era în plină concentrare pentru a duce la capăt provocarea primită, când un moment de neatenție a costat-o… a căzut și a auzit un verdic dur de la medic – nu mai are voie să calce pe picior.

„Durerea cea mai intensă a fost foarte scurtă și rapidă, după care eu am avut câteva momente de disbelief, cumva. Nu voiam să cred că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, pentru că simțeam cât de mare e durerea. Știam cumva să asociez durerea cu tipul de accident, adică în capul meu știam că e fractură, dar nu am vrut să cred și fix în momentele alea, pur și simplu, mă mințeam singură. Zic nu, nu, nu, nu s-a întâmplat nimic, nu s-a întâmplat nimic. Și când am căzut, la fel, pur și simplu, când m-am lăsat pe jos, m-am lăsat doar ca să vorbesc cu mine puțin, dar știu că o milisecundă cât a fost durerea atunci, pe moment, am văzut un pic negru. Și după aia am încercat să mă mint singură”, ne-a declarat, în exclusivitate, Cesima Nechifor.

„Mă gândeam că nu o să mai pot să mai continui deloc competiția și că nu am apucat să fac nimic, să arăt nimic"

În plus, creatoarea de conținut admite că totul a devenit extrem de real când s-a apropiat de ea cadrul medical din emisiune: „Când a venit medicul, m-am gândit că nu mai pot să mă mai mint singură și că eu chiar am făcut ce am făcut și cumva eram exagerat de supărată în capul meu, pentru că mă gândeam că nu o să mai pot să mai continui deloc competiția și că nu am apucat să fac nimic, să arăt nimic”.

Deși speriată, tânăra ne-a mărturisit că nici nu s-ar fi gândit să renunțe, în ciuda durerilor resimțite: „Prima seară cu durerile a fost cruntă, dar nu atât de rea, pentru că sunt obișnuită, pentru că am mai avut dureri de genul ăsta, chiar și mai rele. Și cumva a fost ok, dar într-adevăr, durerile au fost foarte mari în prima seară, cel puțin, când începea să se umfle piciorul și să se așeze beleaua pe picior, cum s-ar spune. Nu luam în calcul să mă retrag deloc. Eu îmi doream să fac în continuare, chiar și din prima seară”.

Cum va evolua accidentarea ei și ce va face pe mai departe în emisie, urmează să aflăm și în această seară, la Power Couple, de la 20:30, la Antena 1.

