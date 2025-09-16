Cezar Ouatu s-a despărțit de logodnica sa, Raluca Jurca. A recunoscut cu greu separarea

Cezar Ouatu a confirmat, pentru Spynews.ro, despărțirea de logodnica sa, Raluca Jurca. După luni întregi de speculații și zvonuri, artistul a recunoscut că ruptura s-a produs în urmă cu aproximativ nouă luni.

În urmă cu un an, Cezar Ouatu și Raluca Jurca se logodeau după o relație de cinci ani, însă la scurt timp au apărut primele semne de întrebare. În luna mai, artistul nu mai purta inelul de logodnă, iar fotografiile cu cei doi dispăruseră de pe rețelele de socializare. Deși, inițial, Ouatu a evitat să comenteze, subliniind că „se trag concluzii pripite”, acum a ales să facă lumină în acest subiect.

„Din respect pentru viața privată a fiecăruia, confirm că de 9 luni am ales să mergem pe drumuri separate!”, a declarat Cezar Ouatu pentru Spynews.ro. Întrebat cum se simte după această experiență, artistul a ținut să precizeze: „Eu sunt bine, fericit!”.

Fosta logodnică a artistului, Raluca Jurca, a preferat să păstreze discreția, menționând doar că nu își dorește să vorbească despre acest capitol din viața ei.

Ce spunea Cezar Ouatu despre relația cu Raluca Jurca

Legătura dintre cei doi a fost extrem de strânsă încă de la început, iar în urmă cu 3 ani, artistul a vorbit despre relația cu partenera lui.

„În primul rând este înțelegătoare. Și eu sunt foarte mișto, la modul la care am făcut multe greșeli în viață. Am avut relații destul de lungi, dar cu Raluca este o chimie pe care nu am mai avut-o. Ne susținem foarte mult în proiectele personale.

Mie îmi place să gătesc, să lucrez în grădină, fiecare are ceva de făcut. Suntem mai căsătoriți decât unii care au acte și asta din punctul de vedere al înțelegerii și al chimiei. Mă înțeleg cu Raluca fără să vorbim prea mult. Eu am început să nu mai am răbdare, adică în sensul bun, deci nu mai stau să mă cert, las de la mine.

Îmi văd de treburile mele, nu prea avem motive reale de ceartă. Am învățat ceva de la italieni chiar dacă Raluca mă contrazice: mai bine singur decât prost însoțit. Se înțelege bine și cu mama chiar dacă ea nu se bagă în treaba noastră. Mama este o eroină pentru mine și arată bine la 80 de primăveri”, a declarat Cezar Ouatu pentru Fanatik.

