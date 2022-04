Florin Dumitrescu, unul dintre cei mai apreciați chefi din România, a dezvăluit câteva secrete din restaurante. Invitat recent la podcastul lui George Buhnici, bucătarul a împărtășit cu cei care îl urmăresc mai multe lucruri pe care clienții nu le știu atunci când merg să mănânce la un restaurant. Chef Florin Dumitrescu și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie de la vârsta de 14 ani.

Juratul de la „Chefi la cuțite” nu recomandă oamenilor să comande ceea ce le recomandă ospătarul. Florin Dumitrescu spune că de obicei atunci când ospătarul recomandă ceva, produsele sunt pe cale de a expira și trebuie să scape cât mai repede de ele.

„Mare păcat că trebuie să fac asta… Am învățat-o încă din prima zi de cârciumă. Nu lua niciodată ce îți recomandă ospătarul. (râde) Mă simt ca un magician din ăla care dezvăluie trucuri. Nu e bine! Aia cu gramajul este o prostie și nu te arde mult. Banii ăia nu intră în buzunarul cuiva, tot la firmă se duc. (…) Dacă e vorba despre un meniu a la carte, adică să te duci tu și să îți comanzi din 7-8 feluri de mâncare, există acest «astăzi vă recomand… coastele de porc». Dar de ce îmi recomanzi tu mie coastele de porc astăzi? Păi… să scăpăm de ele, înțelegi? Dar nu că sunt ele gătite, dar e ultima zi a lor înainte de a expira, înainte de a începe să miroasă urât. Asta în cârciumile care nu funcționează, dacă te duci la una care are 700 de persoane rulaj pe prânz nu ai problema asta. Cel mai bun sfat este să te duci să mănânci acolo unde e cârciuma plină. (…) Atunci când carnea se acoperă cu sos înseamnă că se acoperă o greșeală. Eu dacă mănânc la împinge tava… mănânc chestii cât mai românești, cât mai de casă. Oamenii din spate sunt oamenii care fac mâncare și acasă”, a povestit vedeta de la Antena 1.

De ce nu mănâncă niciodată ciorbă la restaurant

În cadrul podcastului, el a mai dezvăluit că niciodată nu mănâncă ciorbă la restaurant. Chef Florin Dumitrescu nu tolerează vegeta în mâncare. Vegeta este un condiment care este un amestec în principal de sare cu potențiatori de aromă, condimente și diverse legume.

„Eu nu mai mănânc ciorbe în cârciumi. Am avut problema asta după ce am descoperit că mă și mint. Eu întrebam dacă au vegeta în farfurie și ospătarii spuneau că nu. Școala de bucătari îi învață cum să folosească vegeta fără se se vadă. Fac supa, baza, apoi o dau prin sită fină, fină și se pierd bucățelele alea. Nu e intoleranță, nici alergie… e direct inflamație. Un sfert de oră am de la prima lingură când trebuie să ajung la prima toaletă și stau acolo toată noaptea. E îngrozitor și am zis că nu mai mănânc ciorbă în cârciumi”, a spus juratul de la „Chefi la cuțite”.

