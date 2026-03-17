A fost o seară cu mari emoții ieri la Chefi la cuțite, atât în ringul audițiilor, cât și în arena amuletei, într-o ediție a show-ului culinar care s-a impus ca lider detașat de audiență atât pe segmentele de public comercial și urban, cât și la nivel național.

Chef Alexandru Sautner i-a dat cuțitul de aur Marinei Luca, acea care l-a impresionat atât cu un desert executat perfect, cât și cu experiența sa. Iar chef Richard Abou Zaki a obținut o nouă victorie la amuletă. În această seară, întrecerea chefilor are o miză uriașă: Irina Fodor pune la bătaie prima bombă a sezonului 17, care va avea un degustător de calibru: chef Alex Petricean.

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:28 – 23:56, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.2 puncte de rating și 22.2% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 3.9 puncte de rating și 16.6% cotă de piață. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 5.4 puncte de rating și 16.6% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 3.8 puncte de rating și 11.7% cotă de piață. La nivel național, Chefi la cuțite a ocupat prima poziție, cu o audiență 5.2 rating și 16.2% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului secund, ProTV, a înregistrat 3.9 puncte de rating și 12.1% cotă de piață. În minutul de aur 21:10, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.          

Ieri seară, Chef Alexandru Sautner a întâlnit în audiții concurenta care l-a convins că merită cuțitul său de aur. Marina Luca a pregătit un Choux Calamansi cu susan, declarându-se cu mândrie prima moldoveancă absolventă a prestigioasei Academii Ducasse, celebra școală gastronomică de elită. Concurenta are totodată în palmares jobul de patiser în restaurantul londonez cu 3 stele Michelin The Dorchester. Cu un asemenea CV impresionant când vine vorba despre cofetărie și patiserie, marea provocare a Marinei în competiția Chefi la cuțite va fi să egaleze performanțele și pe partea preparatelor sărate.          

De partea cealaltă, în bucătăria amuletei, victoria i-a revenit aseară lui Chef Richard Abou Zaki, care l-a cucerit pe invitatul la degustare, Florin Răducioiu, cu un cremos risotto cu dovleac, parmezan, trufă neagră și guanciale. Cursa Chefilor continuă periculos în această seară, întrucât Irina aruncă în joc prima bombă a sezonului. Altfel spus, o miză uriașă – bomba conținând mai multe amulete! Așadar, acum este marea șansă a Chefilor care vor să recupereze, completându-și arsenalul dintr-o singură lovitură. Misiunea nu va fi ușoară, însă, întrucât invitatul la degustare va analiza cu rigoare de profesionist farfuriile. Nume de rezonanță în gastronomia românescă, Chef Alex Petricean se bucură de un succes care a depășit granițele țării.

Cine va câștiga bomba, dar și ce verdicte se vor da în aceasă seară în audiții telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY de la 20:30.

Adrian Câciu a dat în masă și a țipat în Parlament la președinta comisiei de buget de la PNL: „Vreau un răspuns” | VIDEO
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Viva.ro
După luni de tăcere, declarația lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „Este adevărat. Am...”
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Unica.ro
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
GSP.RO
„Mi-am zis: «dacă te alege un fotbalist, înseamnă că ai ceva special»”. Influencerița devoratoare de jucători face dezvăluiri incendiare
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
GSP.RO
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
Parteneri
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Libertateapentrufemei.ro
Breaking! S-a întâmplat acum câteva minute!! Soțul vedetei noastre și copiii lor, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni! Copilașii, aruncați pe carosabil
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Avantaje.ro
Ultima oră! Un nou divorț în showbizul nostru! Nu, nu și ei! După Andreea Popescu și Rareș Cojoc, o mare artistă a anunțat și ea despărțirea! Nimeni nu se aștepta tocmai la ei
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!
Tvmania.ro
Gina Pistol s-a „mutat” pe șantier! 🏗️ Nu o să-ți vină să crezi ce mănâncă vedeta MasterChef în pauza de masă, departe de strălucirea reflectoarelor. Vezi imaginile care i-au uimit pe fani!

Alte știri

Institutul Aspen România lansează Centrul European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență (ECESTR)
Știri România 16:28
Institutul Aspen România lansează Centrul European pentru Securitate Economică, Tehnologie și Reziliență (ECESTR)
„Școala îi pregătește prea puțin pe copii pentru viața reală”. Antreprenorul român care aduce părinții și copiii mai aproape prin joc
Interviu
Știri România 16:00
„Școala îi pregătește prea puțin pe copii pentru viața reală”. Antreprenorul român care aduce părinții și copiii mai aproape prin joc
Parteneri
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
Adevarul.ro
Bucureștiul escortelor, cartografiat: zona cu cea mai mare concentrație de prostituție online din țară
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”
Fanatik.ro
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de mizerii. Îți bați joc de oameni?”
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Elle.ro
Cel mai prost îmbrăcate vedete la Premiile Oscar 2026! Vezi cine se mai află în topul Worst Dressed și a gafat cu ținuta aleasă. Foto
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Oana Ciocan a reacționat după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit. Artistul își caută casă. „Eu nu știam informația asta. Nu m-a anunțat”
Stiri Mondene 16:20
Oana Ciocan a reacționat după ce s-a spus că ea și Jador s-au despărțit. Artistul își caută casă. „Eu nu știam informația asta. Nu m-a anunțat”
Locația de 9 milioane de euro din „Game of Thrones” unde românii au filmat gratis: „Pentru trei luni”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:51
Locația de 9 milioane de euro din „Game of Thrones” unde românii au filmat gratis: „Pentru trei luni”
Parteneri
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
TVMania.ro
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Ea este tânăra care a murit nevinovată în accidentul din Cluj. Aletta era însărcinată
ObservatorNews.ro
Ea este tânăra care a murit nevinovată în accidentul din Cluj. Aletta era însărcinată
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Libertateapentrufemei.ro
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Parteneri
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
GSP.ro
O mai recunoști? La 41 de ani, fostul sex-simbol din tenisul feminin e mai în formă ca niciodată: „Abia aștept să revin!”
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
GSP.ro
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Parteneri
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Mediafax.ro
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în ianuarie cu 1,9 miliarde de euro
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
StirileKanalD.ro
Se taie pensiile! Bolojan a făcut anunțul
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Wowbiz.ro
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
Parteneri
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Wowbiz.ro
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Redactia.ro
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
KanalD.ro
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă

Politic

Adrian Câciu a dat în masă și a țipat în Parlament la președinta comisiei de buget de la PNL: „Vreau un răspuns” | VIDEO
Politică 16:18
Adrian Câciu a dat în masă și a țipat în Parlament la președinta comisiei de buget de la PNL: „Vreau un răspuns” | VIDEO
Ciprian Șerban susține că bugetul Ministerului Transporturilor pentru 2026 este „modest și insuficient”. Câți km de autostradă vor fi finalizați până la finalul anului
Politică 15:53
Ciprian Șerban susține că bugetul Ministerului Transporturilor pentru 2026 este „modest și insuficient”. Câți km de autostradă vor fi finalizați până la finalul anului
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța: „Avea pensia mică, se plângea”. Prima imagine de la locul tragediei
Fanatik.ro
Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța: „Avea pensia mică, se plângea”. Prima imagine de la locul tragediei
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete
Spotmedia.ro
Un general american s-a îmbătat la Kiev și a uitat în tren hărți secrete