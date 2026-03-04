A fost o seară cu mare bucurie pentru Chef Richard, care a câștigat o amuletă foarte dragă lui. Și asta pentru că tema a fost bucătărie românească reinterpretată – iar degustătorul a fost un specialist riguros, Chef Mihai Toader. Chef Orlando a urmat în clasament cu 4 puncte, tigăița de 3 puncte a ajuns la Chef Ștefan Popescu, iar Chef Alexandru Sautner a obținut doar 2 puncte.

Emoțiile nu încetează pentru Chefi, întrucât în această seară degustarea preparatelor de la amuletă va fi făcută de… Maurice Munteanu, un invitat foarte greu de mulțumit, care le-a tăiat entuziasmul juraților, anunțându-și așteptările:

„Este prima oară când sunt jurat la o emisiune de gătit. Aș vrea să mănânc chestii clasice. Nu vreau să se arunce nimeni în reinterpretări cosmogonice ale mălaiului. Ce-ar fi să tratăm făina ca pe făină și oul ca pe ou?!”, a spus Maurice. Și ca și când această jurizare nu era de-ajuns, Chefii vor primi din partea unui invitat surpriză anumite ingrediente incomode, care vor fi obligatoriu de inclus în rețete. Așadar, tensiunea se va simți puternic în platou.

Și nu doar la amuletă, ci și la audiții, acolo unde flacăra conflictului se va aprinde după o jurizare îndelung dezbătută. Unul dintre concurenți va provoca discuții aprinse în culise, declarând: „Nu regret niciun moment că am avut această ieșire!”. Ce a provocat conflictul, dar și cui îi va acorda Maurice amuleta telespectatorii vor descoperi urmărind ediția Chefi la cuțite difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

