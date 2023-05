Cea mai nouă ediţie de audiţii „iUmor”, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20.00, la Antena 1 îl aduce în faţa juriului şi al telespectatorilor pe umoristul Radu Pietreanu, în calitate de invitat special. Acesta revine pe scena „iUmor” cu un număr savuros, în care a implicat inclusiv publicul.

Juraţii s-au amuzat copios şi au intrat şi ei la joc. Cu ce i-a provocat comedianul, cum s-au descurcat ceilalţi concurenți și cine a reușit să intre la votul publicului, telespectatorii pot afla urmărind cea mai nouă ediţie „iUmor”, difuzată duminică, de la 20.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

„Nu credeam că mă mai bagă cineva vreodată la «iUmor», mai ales acum, că au băgat şi umorişti în juriu!”, şi-a început momentul Radu Pietreanu, făcând referire la juraţii „iUmor” Cătălin Bordea şi Nelu Cortea, în hohotele de râs ale întregii săli.

Rând pe rând, o mulţime de glume bine ţintite au curs pe scena emisiunii, în aplauzele tuturor, pentru ca la final, Radu să îi provoace atât pe spectatori, cât şi pe juraţi, să i se alăture. „I-aş lua cu mine în turneu, să am şi eu public!”, a glumit Radu Pietreanu, la final, pentru ca apoi să completeze „Juriul mă cam urcă, dar asta e!”.

Recomandări PSD a dat 16.500 de euro unui ziar din Austria pentru un articol, după eșecul Schengen. Aproape 50% din banii alocați partidului de la buget merg prioritar către site-urile televiziunilor din România

Pe juraţi, Radu i-a cucerit încă de la primele momente pe scena „iUmor”: „Mie îmi place ce face Radu şi am spus-o de atâtea ori. E o bucurie să îl revăd de fiecare dată. Consider că aduce un mare plus acestei emisiuni şi aş vrea să îl văd în fiecare zi, dacă e posibil!”, a declarat Cheloo.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Întregul moment, cum s-au descurcat concurenții și cine a reușit să intre la votul publicului, telespectatorii pot afla urmărind cea mai nouă ediţie „iUmor”, difuzată duminică, de la 20.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Ce a făcut Radu Pietreanu cu banii câștigați din televiziune

Radu Pietreanu a fost invitat în podcastul lui Micutzu de pe YouTube. Acolo a povestit cum a ajuns să-și cheltuiască toți banii, dar și să își vândă apartamentul din București pe care îl avea de ani. Sănătatea a fost pe primul loc. „S-a întâmplat să cheltui banii pe care-i strânsesem din televiziune, să rămân fără bani. Acum am văzut că nu mai sunt așa ahtiat după bani, dacă mă sună cineva și mă întreabă «Vii să faci un spectacol?» vin, dacă nu, nu caut eu.

Recomandări Fenomenul Jordan Peterson în România. Cu ce discurs a ținut în scaune 4.000 de spectatori. „Mesajele lui îi vor folosi în viaţă fiului meu” Citeşte întreaga ştire: REPORTAJ Fenomenul Jordan Peterson în România. Cu ce discurs a ținut în scaune 4.000 de spe

Cu boala trebuie să cheltui cam toți banii, mi-am vândut și casa din București, tot. M-am mutat la Azuga, mi-au trebuit banii pentru tratament. Dacă aș fi investit, eram un mort bogat acum”, a declarat actorul pe YouTube.

Playtech.ro Lovitură pentru Camilla! Ce COROANĂ va purta, de fapt, soţia Regelui Charles la încoronare

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

TVMANIA.RO Amber Heard și-a luat adio de la Hollywood. Unde va trăi acum și de ce a luat această decizie

Observatornews.ro Cea mai mare pensie din Buzău depăşeşte 22.000 de lei. Cine încasează lunar această sumă

Știrileprotv.ro Poza într-un tânăr cuceritor, dar ducea o viață dublă. Cu ce se ocupa de fapt un profesor de sport din Craiova

FANATIK.RO Șerban Pavlu, împușcat în burtă! Ce s-a întâmplat cu actorul din Clanul

Orangesport.ro Un apropiat al lui Vladimir Putin a vrut să cumpere FCSB. Suma fabuloasă pe care a propus-o. Gigi Becali a cerut însă mai mult

Unica.ro Imagiile care spun totul! Cum a fost pozată presupusa amantă a Prințului William, alături de soțul ei