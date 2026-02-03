Cher, moment stânjenitor la Premiile Grammy 2026. Artista a stârnit hohote de râs

Legenda muzicii Cher a oferit unul dintre momentele cele mai amuzante și memorabile de la Premiile Grammy 2026, chiar fără să cânte vreun cântec. La prima sa apariție la Grammy în 18 ani, artista în vârstă de 79 de ani a urcat pe scena Crypto.com Arena din Los Angeles pentru a primi Premiul pentru întreaga carieră din partea Recording Academy, dar evenimentul nu a decurs tocmai conform planului.

Cher, momente comice pe scenă

După ce a primit premiul de la prezentatorul Trevor Noah, Cher trebuia să citească nominalizații pentru Record of the Year. În schimb, ea a început prin a spune publicului să „se așeze, vă rog”, și a admis sincer: „Nu fac foarte bine această parte. Puneți un microfon în mâna mea, cu muzică, sunt grozavă!”

Artista a ținut apoi un scurt discurs despre urmarea visurilor și atingerea obiectivelor: „Dacă nu se întâmplă acum, se va întâmpla curând. Asta e tot ce am de spus. Mulțumesc!”

După aplauze, Cher s-a uitat în jur nervoasă și a spus: „Cred că trebuie să plec acum. Bine!” și a început să se îndrepte spre ieșire. Atunci Trevor Noah a alergat după ea, strigând: „Înainte să pleci, Cher! Poți să citești nominalizații? Eu aș putea, dar nu e același lucru!” Echipa din spatele scenei a încurajat-o să se întoarcă în centru.

Cher s-a întors și a început să citească nominalizații, însă când a ajuns la anunțarea câștigătorului, a făcut o mică gafă: a spus inițial „Luther”, mulți interpretând că se referea la Luther Vandross, artistul decedat al cărui sample a fost folosit de Kendrick Lamar în piesa câștigătoare. Realizând greșeala, Cher a corectat rapid: „Nu, Kendrick Lamar!”

Reacția lui Kendrick Lamar

Kendrick Lamar, câștigător al premiului pentru piesa sa din 2024 „Luther”, realizată în colaborare cu SZA, a urcat pe scenă și a adus un omagiu lui Vandross: „Mai întâi și înainte de toate, să dăm un salut celui mare, Luther Vandross, care a decedat. A fost foarte, foarte important să păstrăm integritatea acestui record”, a declarat artistul.

Chiar dacă momentul a fost unul stânjenitor, Cher a transformat gafele într-un moment memorabil, care a fost rapid viral pe rețelele de socializare, demonstrând încă o dată carisma și umorul care o fac unică în lumea muzicii.

