Devenit viral în mediul online și recunoscut drept Hanțu pe internet, Florin Prunea își ține la curent fanii cu aproape orice face. Astfel că s-a filmat și pe litoralul românesc și a postat pe Facebook unele filmulețe.

„Mi-am luat papornița și am ajuns la mare”, a scris Florin Prunea în dreptul unui clip video.

În timp ce este filmat, pe fundal se aude vocea iubitei lui: „Hanțule, ce faci cu papornița aia?”. „Zici că sunt Nea Mărin Miliardar. La Eforie. Începe o nouă distracție”, a răspuns Florin Prunea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 26

Într-un alt clip video postat pe Facebook, Florin Prunea apare pe plajă alături de Lăcrămioara Ursu. Cei doi se relaxează și ciocnesc un pahar, fostul portar al echipei naționale arătând ce bea cu iubita lui.

„Cu iubita mea” este mesajul scris în dreptul filmulețului de Florin Prunea.

„Ca să vedeți voi, Hanțu. Ia uite, frate… Stai ușor, că cine împarte, parte își face. Ușurel… Ce avem noi aici? Duminică frumoasă să aveți. Azi băgăm și noi, că nu avem emisiune. Noroc, sănătate vă doresc la toți, vă îmbrățișez cu drag. Numai bine, sănătate”, poate fi auzit fostul sportiv în clipul video filmat de Lăcrămioara Ursu.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE