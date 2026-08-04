Angajații reținuți sunt bărbați cu vârste cuprinse între 27 și 42 de ani. Aceștia au fost ridicați de polițiști în urma unor percheziții domiciliare desfășurate luni la 11 adrese din județul Giurgiu. În cadrul descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri și înscrisuri cu valoare probatorie pentru dosar, potrivit News.ro.

Dosarul penal a fost deschis după un incident grav petrecut luna trecută. Mai mulţi angajaţi ai penitenciarului au fost surprinși de camerele de supraveghere în timp ce loveau cu sălbăticie un bărbat aflat în executarea unei pedepse.

Deținutul, condamnat la aproape doi ani de închisoare pentru conducere sub influența alcoolului și furt, a avut nevoie de îngrijiri medicale urgente. El a fost transportat de două ori la Spitalul Județean Giurgiu în aceeași zi. La a doua prezentare, bărbatul avea urme vizibile de violență pe brațe, picioare și la nivelul capului. Starea sa s-a agravat rapid, intrând în stop cardio-respirator, fiind salvat doar datorită manevrelor de resuscitare aplicate de cadrele medicale.

Scandalul a declanșat și o anchetă internă. Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a trimis o echipă de control la unitatea din Giurgiu pentru a verifica modul în care s-a făcut uz de forță.

„Analiza preliminară a materialului video a evidenţiat existenţa unor indicii privind utilizarea forţei într-o manieră care impune verificări aprofundate, existând, totodată, suspiciunea întrunirii elementelor constitutive ale unor infracţiuni”, a arătat ANP.

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