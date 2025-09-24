Cine e actorul alături de care Ana Ularu ar juca pentru tot restul vieții: „Știu asta despre mine”

Chiar dacă show-ul nu are încă o dată oficială de lansare, cei de la PRO TV au început deja promovarea emisiunii și au anunțat că „Trădătorii” va avea premiera peste doar câteva săptămâni.

Înainte ca PRO TV să dezvăluie când va începe show-ul „Trădătorii”, Ana Ularu, cea care va prezenta emisiunea, ne-a acordat un interviu în exclusivitate, în care ne-a vorbit atât despre carieră, cât și despre viața ei.

Ana Ularu s-a simți trădată în trecut

Ținând cont de numele noului show de la PRO TV, am vrut să aflăm de la Ana Ularu dacă s-a simțit vreodată trădată de persoanele din jurul ei.

„Da, evident! Și la fel de evident că nu voi expune nume aici. Sunt prietenii sau chiar relații apropiate, de familie, care se pot termina tare nefericit, când invidia murdărește loialitatea sau intervin terți binevoitori care distrug temelii. Cred că deseori noțiunea de «Schadenfreude», de a te bucura de răul celuilalt și de a-i fi alături doar din bucuria de a-i fi superior cu ceva în acel moment, e cel mai nociv element dintr-o relație interumană.

Cel mai greu e să fii alături de cineva cu bucuria și generozitatea pentru a-i celebra bunăstarea. Eu știu asta despre mine: mă bucur nespus de succesul în orice segment al vieții prietenilor mei”, a spus Ana Ularu în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebată dacă ar schimba ceva din cariera ei profesională și dacă ar accepta acum vreun rol pe care în trecut l-a refuzat, actrița în vârstă de 40 de ani a precizat că ar face diferit un singur lucru!

„Aș accepta «The Best Offer» al lui Giuseppe Tornatore. În rest, tot ce am refuzat a fost cu credința că fie nu mă potriveam, fie că făcusem ceva asemănător și m-aș fi trădat singură repetându-mă (aici am o idee clară pe care o voi ține pentru mine), fie că nu aveam întru totul credința că respectivul proiect era finalizat sau gândit cu atenție și responsabilitate. Și nici nu regret vreo alegere.

Am ajuns în acest punct în exclusivitate prin munca mea și curățându-mi cât am putut traiectoria, păstrându-mi mintea deschisă și nevoia de joc mereu vie. Poate mi-ar fi plăcut să lucrez mai mult alături de regizorii noilor generații din România, dar aici ar fi trebuit schimbat altceva din «matriță»: nu alegerea mea, ci a lor”, a afirmat Ana Ularu.

Ar juca pentru tot restul vieții alături de soțul ei

Dacă ar fi să aleagă un singur actor din întreaga lume alături de care să joace pentru tot restul vieții, prezentatoarea de la „Trădătorii” n-a stat deloc pe gânduri și ne-a răspuns imediat: „Soțul meu: Marc Rissmann”!

Referitor la alte proiecte de la PRO TV în care s-ar vedea implicată, Ana Ularu nu a oferit un nume de show, dar a spus că este posibil să se întâmple în viitor. „Nu am idee. Dar sigur ne vom mai potrivi la ceva. Și sunt foarte mândră și bucuroasă de rolul și proiectul de acum”, a încheiat actrița interviul pentru Libertatea.