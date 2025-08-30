Festivalul de Film de la Veneția se desfășoară între 27 august și 6 septembrie. În cadrul evenimentului, a avut loc și premiera filmului „Jay Kelly”, în care George Clooney joacă alături de Adam Sandler. Pe covorul roșu, Clooney a apărut la braţ cu soţia sa, Amal, spre surprinderea tuturor. Actorul în vârstă de 64 de ani a lipsit de la mai multe evenimente, totul din cauza stării sale de sănătate: suferă de sinuzită.

Loredana Salanță, apariție pe covorul roșu

Pe același covor, sub privirile spectatorilor și a fotografilor entuziaști, și-a făcut apariția și o româncă. E vorba despre Loredana Salanţă, fosta Miss România şi câştigătoare a Top Model of The World, a anunțat Alessandra Stoicescu la Observatorul de la Antena 1. Conform dezvăluirilor făcute de ea pe Instagram, la Festivalul de Film de la Veneția a participat la premiera „Jay Kelly” la invitația Netflix. „Particip la premiera filmului @jaykellyfilm. Mulțumesc mult, @netflix, pentru invitație!”, au fost cuvintele ei.

Pentru eveniment, ea a ales o rochie albă, lungă, cu un șliț adânc pe picior creată de Nour Fathallah, un designer din Turcia. O întreagă echipă a pregătit-o pentru apariția elegantă, un make-up artist a machiat-o, altcineva i-a aranjat părul, chiar și bijuteriile și încălțămintea au fost atent alese.

Pe covorul roșu, ea s-a lăsat pozată de fotografi, care au surprins cele mai bune cadre cu ea, după cum se poate observa în galeria foto.

Cine e și cu ce se ocupă Loredana Salanță

Loredana Salanța este o figură marcantă în lumea modei și o inspirație prin diversitatea carierei sale. Originară din Bistrița, în vârstă de 33 de ani, Loredana a cucerit podiumurile internaționale și a îmbinat cu succes pasiunile pentru modelling, drept și actorie, fără să neglijeze implicarea în cauze sociale.

Cariera Loredanei Salanța a început la doar 17 ani, cu sprijinul omului de afaceri și politicianului democrat-liberal Traian Ogâgău. La scurt timp, a pus bazele propriei agenții de modele, „Marquisa”. În 2009, a câștigat titlul de „Miss World România” chiar de ziua sa de naștere.

Doi ani mai târziu, ea a devenit prima româncă ce a obținut titlul „Top Model of the World”, succes care i-a adus colaborări importante, inclusiv ca imagine a renumitei case de modă Pierre Cardin. Tot în 2011, a participat la campania „Românii sunt deștepți” alături de personalități de renume precum Ilie Năstase și Andreea Esca.

Loredana Salanță a fost implicată în politică

După terminarea Facultății de Drept la Universitatea Româno-Americană, Loredana Salanță a decis să-și urmeze visul din copilărie, actoria. În 2013, ea a fost admisă la prestigioasa școală The Lee Strasberg Theatre and Film Institute din California, frecventată de mari nume din industrie precum Robert De Niro, Angelina Jolie și Scarlett Johansson. Pe lângă cariera profesională, Loredana a fost implicată activ în proiecte sociale și politice. A sprijinit mamele cu situații dificile și copiii din centrele de plasament. De-a lungul timpului, a colaborat cu diverse partide politice și a pus la dispoziție resursele agenției sale pentru evenimente.

„Trebuie să fiu un exemplu pentru societate, mai ales pentru tinerele mămici și îmi doresc chiar să fiu un exemplu pentru ele. Nu este ușor să împarți profesia de mămică, cât și cea de model și participantă la un concurs de frumusețe, dar cred că pasiunea pentru ambele și iubirea pentru copilul tău îți dă puterea și determinarea de care ai nevoie pentru a face performanță. Este nevoie de foarte multă pregătire pentru ați reprezenta țara în cel mai minunat și frumos mod cu putință, adică e nevoie de o pregătire fizică, emoțională chiar. Există o presiune, dar și o dorință foarte mare pentru că nu mă reprezint pe mine, ci o să îmi reprezint țara (…) Eu am mai reprezentat țara și la Miss World”, a declarat Loredana Salanță, la Știrile Antena Stars.

Românca de la Miss Universe 2024 a fost alături de PDL Bistriţa-Năsăud, punând la dispoziţie, pentru diverse evenimente ale partidului, manechine din „Marquisa”. În anul 2013 însă, Loredana Salanţă a schimbat macazul politic, oferindu-şi sprijinul pentru PSD. Acest lucru este demonstrat şi de prezenţa tinerei la Centrul de Protecţie a Copilului din Năsăud în prag de Crăciun, alături de TSD, filiala judeţeană Bistriţa-Năsăud. Loredana Salanţă și sora ei, Cosmina, au obţinut în urmă cu câțiva ani, printr-o firmă nou înfiinţată, un contract de 9,73 de milioane de euro pentru deszăpezirea Dâmboviţei.

Pe plan personal, aceasta a devenit mamă, are o fetiță de 3 ani.

