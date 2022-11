Cine este Adrian Stroe, vâlceanul care i-a impresionat pe jurații de la „Chefi la cuțite”. „Bucătăria este colțul meu de Rai”

Cel de-al zecelea sezon al emisiunii „Chefi la cuțite” difuzată luni, marți și miercuri, pe Antena 1, îl găsește în echipe și pe Adrian Stroe.

În preselecții, bucătarul vâlcean i-a fermecat pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, ultimul fiind cel care i-a oferit cuțitul de aur, care i-a garantat un loc în faza finală a concursului.

„Desertul din preselecții a avut o semnificație deosebită pentru mine, farfuria reflectând atât momentele grele, cât și reușitele ultimului an. Chiar dacă în preselecții am venit cu un desert, preparatul meu preferat este Tournedos Rossini (n.r. – un fel de mâncare francez de friptură, numit după compozitorul Gioachino Rossini, din secolul al XIX-lea). Pot spune că îmi face o plăcere deosebită atât să îl prepar, cât să îl și servesc”, spune acesta.

Adrian Stroe a primti cuțitul de aur de la Cătălin Scărlătescu

„Când aveam o zi grea, mă refugiam în bucătărie”

Dar până să ajungă în fața reflectoarelor, povestea lui Adrian a început în Râmnicu Vâlcea, acolo unde s-a născut „într-o familie modestă”.

„Am avut întotdeauna dorința și motivația de a reuși în viață, de a face ceva pentru mine și pentru familia mea. Așadar, de fiecare dată când întâlneam un obstacol în viața personală sau când aveam o zi grea, mă refugiam în bucătărie. Astfel, bucătăria s-a transformat dintr-un loc de muncă în pasiune, hobby și plăcere. Practic, colțul meu de Rai”, recunoaște acesta.

Adrian a intrat pentru prima oară într-o bucătărie serioasă la 18 ani: „Pasiunea pentru gătit mi-am descoperit-o după terminarea liceului, când am primit oportunitatea de a lucra la Poarta Schei 4, un restaurant select din centrul Brașovului”.

„Acolo, fiind un mediu foarte dinamic, m-am regăsit, având zilnic oportunitatea de a învăța lucruri noi și, mai ales, satisfacția de a face preparate bune, aceste lucruri m-au făcut să mă îndrăgostesc de arta culinară”, spune Adi.

Care e preparatul pe care l-aș face oricând? Nu pot alege unul singur pentru că mi-ar fi ușor să gătesc mai multe. În schimb, pot spune că aș găti cu mai multă plăcere orice produs «sous vide», pentru că este o tehnică ușor controlabilă, curată și evidențiază orice produs. Adrian Stroe, concurent „Chefi la cuțite”:

Adrian Stroe face parte din echipa lui Chef Scărlătescu

Patru ani în Italia și șansa primită din Germania

Apoi a plecat în Italia, a stat patru ani și a învățat să facă cele mai bune paste. Când și-a dat seama că nu mai e ce-și dorește, a luat decizia de a lăsat în urmă „Cizma” și a pornit pe un nou drum.

De această dată în Germania, unde a primit o ofertă de angajare. A ajuns la localul unui italian, dar toată lumea vorbea germană. Acomodarea a fost grea, dar a primit încredere și mână liberă, într-un final, pentru a aduce oamenii cei mai buni pe care el îi dorește. Astfel cei mai buni prieteni din Vâlcea natală, pricepuți în arta sării și a piperului au ajuns în Germania, sub comanda lui.

„În viitorul apropiat am în plan să urmez anumite cursuri de perfecționare, pentru ca mai târziu să pot oferi servicii de consultanță în domeniul HoReCa”, spune Adrian. Care e convins că experiența de la „Chefi la cuțite” îi poate schimba viitorul.

„A fost ceva incredibil. Emoțiile trăite acolo au fost enorme. Am avut ocazia să lucrez cu profesioniști, care m-au ambiționat să ofer ce am mai bun și să-mi depășesc limitele. Pe parcursul concursului am legat prietenii, am cunoscut oameni extraordinari, cu care urmează să am diverse proiecte. Am încredere că viitorul îmi va aduce multe realizări, împliniri și lucruri bune”, spune acesta.

Adi ne-a dezvăluit și faptul că Paul Bocuse, expert în gastronomie și autor de cărți de bucate francez, cel cunoscut ca „Tatăl artei culinare din Franța” este idolul său.

Întrebat ce face în timpul liber, atunci când nu este în bucătărie, râde amuzat: „Expresia «timp liber» e istorie pentru mine. În afara proiectelor pe care le am, tot timpul de care dispun este dedicat copiilor!”.

Divorțul și problemele de sănătătate ale mamei l-au marcat

Pe lângă momentele frumoase din bucătărie, Adi a avut și probleme. Vâlceanul a povestit și despre greutăți în cadrul emisiunii:

„Mama copiilor mei a făcut multe împrumuturi, sute de milioane, pe care nu le mai dădea înapoi. Eu eram la serviciu, nu știam nimic. Nu am știut niciodată ce a făcut cu banii și ăsta a fost și motivul divorțului. Nu puteam să muncesc la infinit să acopăr niște datorii. Am preferat să îi iau și suntem bine acum. Îi las cu bona și eu mă duc la serviciu, apoi mă duc și îi iau”, dezvăluie el.

Dar nu acesta a fost cel mai greu moment al vieții sale. „Mama mea a suferit un accident vascular, urmat de o pareză pe partea stângă, aceasta având nevoie de o recuperare de aproximativ 6 ani”, explică Adrian Stroe.

Referitor la momentele grele, Adrian, luptător de fire, spune: „Nu cred că am trecut sută la sută peste toate momentele grele din viața mea, dar am învățat că nu pot controla totul. Iar regretele și părerile de rău nu fac decât să mă țină pe loc, iar eu am prea multe planuri și un job care mă ține mereu ocupat. Chiar dacă mai am momente în care mă simt depășit de probleme, am doi copii care nu îmi dau timp să fiu supărat”.

