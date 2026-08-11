În vârstă de 26 de ani, Alberto Grecu este zodia Leu și se recomandă ca antreprenor și creator de conținut. El este fan al emisiunii de la Antena 1 și a afirmat că s-a uitat în trecut la Insula Iubirii, fiind curios cum se va simți el în show.

„E o bucurie de a trăi Insula și de a primi tot ceea ce se întâmplă aici”, a spus Alberto Grecu înainte ca Insula Iubirii 2026 să înceapă, afirmând totodată că nu are niciun plan făcut despre cum să le ispitească pe concurente.

Originar din Oltenia, tânărul a locuit pentru o perioadă de timp și în Italia, acolo unde a studiat, după care s-a întors în România. Iar de câțiva ani este și model! Potrivit informațiilor pe care le-a oferit chiar el în mediul online, Alberto Grecu nu consumă alcool, iar de aproximativ 10 ani singurul lichid pe care îl bea este apa.

Alberto Grecu, ispită masculină la Insula Iubirii 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 9

„Abia aștept să fiu acolo! Am o curiozitate: să simt exact ce se va întâmpla, nu doar ce am văzut până acum. Să trăim visul de Insulă. Mi-ar plăcea să fie toată lumea ok. Băieții i-am cunoscut și deja ne înțelegem. La fel sper să fie și cu fetele, să nu fim retrași, să nu formăm grupuri. Să fim uniți toți!”, a spus Alberto Grecu în exclusivitate pentru Libertatea.

În ceea ce-i privește pe cei de acasă, el speră ca toți să-l cunoască cum este el, cel real: „Vreau să le arăt că așa cum eram pe live sunt și în realitate. Eu nu mă prefac, vreau să vadă același Alberto educat, cu chef de viață”.

Dacă pe Instagram are 11.000 de urmăritori, Alberto Grecu stă mult mai bine pe TikTok: a adunat până în prezent aproape 4 milioane de aprecieri și are peste 300.000 de fani. Iar unii internauți afirmă chiar că el ar fi căsătorit!

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