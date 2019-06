„Vreau să mulțumesc tutoror că au avut încredere în mine. Nu mă proicep la discursuri”, a declarat Ana Maria Pantaze, în cadrul emisiunii live.

Povestea impresionantă de viață a croitoresei de la „Românii au talet”

Croitoreasa-cântăreață a cucerit publicul cu vocea ei, iar povestea acesteia de viață nu este deloc una ușoară. Ea trăiește din salariul modest de croitoreasă. De câțiva ani buni însă, ea și-a dezvoltat pasiunea pentru muzică și a început să cânte la karaoke cu prietenii.

„Nici acum nu îmi dau seama cum. Am început cântând prin casă, prin baie, fredonând, pe urmă am ajuns la karaoke. Lumea a început să spună că am voce și că ar trebui să fac ceva cu ea, dar am zis că eu vin «de fun» la karaoke, nicidecum să impresionez pe cineva. M-au împins de la spate prietenii: «Du-te, du-te și fă ceva!». Și m-am dus. (n.r.: râde)”, a mărturisit concurenta de la ”Românii au Talent”, sezonul 9.

În copilărie, părinții Anei Maria Pantaze au îndrumat-o spre balet și dansuri clasice, însă din cauza costurilor prea mari ale cursurilor și echipamentelor, care erau mult peste venitul familiei, ea a fost nevoită să renunțe la visul său măreț.

„Timpurile erau altfel. Atunci când eram eu mică era mai greu, trebuia să dai foarte mulți bani și părinții mei nu au avut bani atât de mulți, încât să mă trimită la o școală de canto. Prima oară am făcut balet, pe urmă de la balet m-am dus la dansuri clasice, după aia m-am dus în croitorie pentru că nu am mai avut bani să continui. Și ăsta a fost jobul pe care l-am continuat”, a povestit Ana Maria Pantaze într-un interviu acordat potrivit romaniiautalent.protv.ro.

Acesta a fost clasamentul final la Românii au talent:

1 – Ana Maria Pantaze

2 – Aris Negoiță

3 – Corul de Copii al Operei Naționale București

4 – Anton Joseph

5 – Ema Stoian

6 – Elena Gibson

7 – Magitot

Citește și

Cine i-a creat lui Carmen Iohannis prima ținută purtată la întâlnirea cu Papa Francisc. Ce mesaj transmite culoarea aleasă

Citește mai multe despre ana maria pantaze și Finala pe Libertatea.