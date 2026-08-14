Show-ul culinar MasterChef România revine pe micile ecrane și pe platforma VOYO din 7 septembrie cu sezonul 11, aducând noutăți pentru pasionații de gastronomie și televiziune. Cei trei Chefi – Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu – au pregătit un parcurs plin de provocări intense: de la un prim boot camp impresionant în care 120 de concurenți vor găti simultan, până la dueluri strânse pentru adjudecarea unui loc în bucătărie și probe complexe de echipă în exterior.

Punctul de atracție al acestui sezon este introducerea unui nou element de presiune în competiție. În rolul noului „drăcușor” din Camera Încinsă îl regăsim pe Andu „O Guriță Mică”, o figură extrem de populară în mediul digital, care a fost cooptat de producători pentru a influența în mod direct parcursul concurenților la masa de gătit.

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Cine este Andu „O Guriță Mică” și ce comunitate are în mediul online

Andu „O Guriță Mică” a reușit să își construiască o carieră de succes în zona de digital media, devenind una dintre cele mai cunoscute figuri din comunitatea dedicată conținutului de food din România. Cu o comunitate de aproximativ 3 milioane de urmăritori pe toate platformele de socializare și peste 120 de milioane de vizualizări lunare, tânărul a transformat pasiunea pentru mâncare într-un proiect de succes în mediul online.

În noul sezon MasterChef, el vine cu o misiune care îl pune direct în miezul competiției. Pe parcursul probelor, el va fi prezent în momente-cheie și va avea puterea de a influența desfășurarea acestora. Le va aduce concurenților ingrediente neașteptate pe care vor fi obligați să le integreze în preparate, îi va provoca și le va pune la încercare capacitatea de adaptare. Misiunea sa devine critică în Camera Încinsă, unde fiecare greșeală comisă de concurenți poate cântări decisiv în parcursul lor.

Ce declară Andu „O Guriță Mică” despre intrarea în echipa MasterChef

Pentru creatorul de conținut, cooptarea în proiectul PRO TV reprezintă un obiectiv stabilit încă din adolescență, pe care îl descrie ca pe un vis împlinit.

„Pentru mine, MasterChef este un vis devenit realitate. Acum 13 ani, mă uitam împreună cu mama mea la emisiune și îi spuneam că una dintre cele mai mari dorințe ale mele este să ajung, într-o zi, alături de Chefi. Astăzi, faptul că fac parte din echipa MasterChef, atât în online, cât și în Camera Încinsă, este una dintre cele mai importante realizări din viața mea. Iar rolul meu aici este unul pe cât de frumos, pe atât de provocator: voi încerca să-i ajut pe concurenți, dar și să le pun piedici, să agit spiritele și să le dau provocări care le pot aduce avantaje sau dezavantaje în probele următoare. Practic, nu vor ști niciodată dacă, atunci când intru în scenă, viața lor la MasterChef devine mai ușoară sau mai complicată”, a spus Andu.

Ce spune echipa de producție despre noul personaj din show

Producătorii formatului consideră că prezența lui Andu aduce o doză necesară de imprevizibil și energie în structura emisiunii, oferind un spectacol suplimentar pentru public.

„Echipa MasterChef îi spune bun venit la bord lui Andu, care, cu tenacitate și pasiune, construiește personajul perfect pentru Camera Încinsă. Provocator, pasionat și mereu înfometat, Andu devine o Guriță Importantă în sezonul MasterChef din această toamnă. Înăuntru și în afara Camerei Încinse, Andu nu se mai satură de MasterChef și sunt convins că are toate calitățile pentru ca publicul să îl aștepte și să se întrebe ce năzdrăvănii va face de la o ediție la alta”, a declarat Radu Croitoru, Senior Creative Producer PRO TV.

Aparițiile spontane ale lui Andu vor putea schimba soarta probelor în orice secundă. Într-o competiție în care fiecare decizie contează, orice ajustare de plan poate aduce avantaje decisive sau eliminarea neașteptată a concurenților, începând cu data de 7 septembrie, pe PRO TV și VOYO.

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