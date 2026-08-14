Show-ul culinar MasterChef România revine pe micile ecrane și pe platforma VOYO din 7 septembrie cu sezonul 11, aducând noutăți pentru pasionații de gastronomie și televiziune. Cei trei Chefi – Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu – au pregătit un parcurs plin de provocări intense: de la un prim boot camp impresionant în care 120 de concurenți vor găti simultan, până la dueluri strânse pentru adjudecarea unui loc în bucătărie și probe complexe de echipă în exterior.

Punctul de atracție al acestui sezon este introducerea unui nou element de presiune în competiție. În rolul noului „drăcușor” din Camera Încinsă îl regăsim pe Andu „O Guriță Mică”, o figură extrem de populară în mediul digital, care a fost cooptat de producători pentru a influența în mod direct parcursul concurenților la masa de gătit.

Andu O gurita mica – MasterChef Romania.jpgIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4

Cine este Andu „O Guriță Mică” și ce comunitate are în mediul online

Andu „O Guriță Mică” a reușit să își construiască o carieră de succes în zona de digital media, devenind una dintre cele mai cunoscute figuri din comunitatea dedicată conținutului de food din România. Cu o comunitate de aproximativ 3 milioane de urmăritori pe toate platformele de socializare și peste 120 de milioane de vizualizări lunare, tânărul a transformat pasiunea pentru mâncare într-un proiect de succes în mediul online.

În noul sezon MasterChef, el vine cu o misiune care îl pune direct în miezul competiției. Pe parcursul probelor, el va fi prezent în momente-cheie și va avea puterea de a influența desfășurarea acestora. Le va aduce concurenților ingrediente neașteptate pe care vor fi obligați să le integreze în preparate, îi va provoca și le va pune la încercare capacitatea de adaptare. Misiunea sa devine critică în Camera Încinsă, unde fiecare greșeală comisă de concurenți poate cântări decisiv în parcursul lor.

Ce declară Andu „O Guriță Mică” despre intrarea în echipa MasterChef

Pentru creatorul de conținut, cooptarea în proiectul PRO TV reprezintă un obiectiv stabilit încă din adolescență, pe care îl descrie ca pe un vis împlinit.

„Pentru mine, MasterChef este un vis devenit realitate. Acum 13 ani, mă uitam împreună cu mama mea la emisiune și îi spuneam că una dintre cele mai mari dorințe ale mele este să ajung, într-o zi, alături de Chefi. Astăzi, faptul că fac parte din echipa MasterChef, atât în online, cât și în Camera Încinsă, este una dintre cele mai importante realizări din viața mea. Iar rolul meu aici este unul pe cât de frumos, pe atât de provocator: voi încerca să-i ajut pe concurenți, dar și să le pun piedici, să agit spiritele și să le dau provocări care le pot aduce avantaje sau dezavantaje în probele următoare. Practic, nu vor ști niciodată dacă, atunci când intru în scenă, viața lor la MasterChef devine mai ușoară sau mai complicată”, a spus Andu.

Ce spune echipa de producție despre noul personaj din show

Producătorii formatului consideră că prezența lui Andu aduce o doză necesară de imprevizibil și energie în structura emisiunii, oferind un spectacol suplimentar pentru public.

„Echipa MasterChef îi spune bun venit la bord lui Andu, care, cu tenacitate și pasiune, construiește personajul perfect pentru Camera Încinsă. Provocator, pasionat și mereu înfometat, Andu devine o Guriță Importantă în sezonul MasterChef din această toamnă. Înăuntru și în afara Camerei Încinse, Andu nu se mai satură de MasterChef și sunt convins că are toate calitățile pentru ca publicul să îl aștepte și să se întrebe ce năzdrăvănii va face de la o ediție la alta”, a declarat Radu Croitoru, Senior Creative Producer PRO TV.

Aparițiile spontane ale lui Andu vor putea schimba soarta probelor în orice secundă. Într-o competiție în care fiecare decizie contează, orice ajustare de plan poate aduce avantaje decisive sau eliminarea neașteptată a concurenților, începând cu data de 7 septembrie, pe PRO TV și VOYO.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
Viva.ro
Pe Radu Tudor îl vedem seară de seară la Antena 3, dar puțini știu detalii din viața lui personală! Despre familie vorbește foarte rar și mulți au rămas surprinși să afle cine este, de fapt, soția jurnalistului. Ocupă o funcție importantă în stat
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Unica.ro
„5 ani m-a drogat ca să depind de el!” Drama unei dive din Generația de Aur a muzicii românești, condamnată la dependență prin substanțe administrate pe ascuns. Diagnosticul medicului a confirmat cel mai negru scenariu
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
GSP.RO
Aryna Sabalenka, ședință foto pe tocuri și în costum de baie, pe un teren de baschet
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
GSP.RO
121 de amante, un miliard de euro și o bătaie în care soția i-a scos doi dinți! Povestea mai puțin știută a lui Tiger Woods
Parteneri
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
Libertateapentrufemei.ro
Cătălin Măruță nu face ”victime” pentru prima oară. Acum 20 de ani, a „dat afară” de la PRO o vedetă de prim calibru. Ce salariu va avea la Antena și cum a reacționat Mircea Badea
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Avantaje.ro
ULTIMA ORĂ! Denise Rifai rupe tăcerea după ce Cătălin Măruță i-a luat locul la "Furnicuțele"! Ce va face ea, în continuare: "M-a scos din...". Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la asta
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]
Tvmania.ro
Andreea Ibacka, apariție rară în costum de baie! Cum arată după lunile de sală [6 FOTO]

Știri România

Parteneri
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Adevarul.ro
„Ne-au dat afară din hotel”. O familie de români, evacuată dintr-un hotel de 4 stele în timpul vacanței în Bulgaria: „Am plecat cu copiii noaptea”
Rivalul lui David Popovici a stabilit un nou record mondial la 100 de metri liber! De ce nu a fost omologat
Fanatik.ro
Rivalul lui David Popovici a stabilit un nou record mondial la 100 de metri liber! De ce nu a fost omologat
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Financiarul.ro
Acciza la motorină scade cu 20% din 16 august. Prețul la pompă poate coborî cu circa 70 de bani pe litru
Parteneri
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Elle.ro
Sorin Gonțea, transformare impresionantă la un an de la divorțul de Daiana Anghel. Cum arată acum fostul concurent de la Power Couple. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD
Viva.ro
E informația momentului în politică! A dat cărțile pe față, în sfârșit...Nu mai este niciun dubiu, iar ce se întâmplă în politica românească e de nedescris. Ce tocmai a făcut Sorin Grindeanu, liderul PSD

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile
ObservatorNews.ro
Iaht de lux de 9,1 milioane de dolari s-a scufundat în Sardinia. Proprietarul abia îl primise de patru zile
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Libertateapentrufemei.ro
Gata, nu îl mai ascunde! E cuplul momentului în România! Sărut pasional în văzul tuturor! Și, Doamne, cât de bine se potrivesc! A ieșit soarele și pe strada ei, iar el va avea o bijuterie de femeie alături!
Parteneri
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
GSP.ro
Tragedie: Jessica Bang a decedat la 18 ani, după 12 zile de luptă în spital
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
GSP.ro
Mihai Bobonete, noul acționar al Universității Craiova: „De fapt, ăsta este scopul venirii mele aici”
Parteneri
PERICOLUL pe care pasagerii nu îl pot vedea. Ce se întâmplă la BORD în timpul unei furtuni solare
Mediafax.ro
PERICOLUL pe care pasagerii nu îl pot vedea. Ce se întâmplă la BORD în timpul unei furtuni solare
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Wowbiz.ro
Vești tot mai triste despre Joe Biden. Fiul fostului președinte confirmă că boala a avansat: „Cancerul s-a răspândit și îi provoacă dureri”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Wowbiz.ro
„Am intrat în metastază” Alina Pușcău, anunț cutremurător înainte să intre în operație! Vedeta a transmis un mesaj emoționant fanilor
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Redactia.ro
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ionuț Muntean a fost găsit fără viață de colegii săi. Unde se afla acesta în ultimele clipe din viață
KanalD.ro
Ionuț Muntean a fost găsit fără viață de colegii săi. Unde se afla acesta în ultimele clipe din viață

Politic

Parteneri
„Era în pericol Filipe Coelho înainte de Craiova – KuPS?”. Patronul campioanei a replicat imediat cu 3 cuvinte. Ce sfat i-a dat Gâlcă! Exclusiv
Fanatik.ro
„Era în pericol Filipe Coelho înainte de Craiova – KuPS?”. Patronul campioanei a replicat imediat cu 3 cuvinte. Ce sfat i-a dat Gâlcă! Exclusiv
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online
Spotmedia.ro
Trump spune că șoferii de mașini electrice au o boală. Declarația stârnește valuri de ironii online