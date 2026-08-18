Recent, fostul „Războinic” a ajuns la munte, acolo unde a mâncat la un restaurant aflat lângă Castelul Bran. Și, după ce i-a venit nota de plată, Lucian Popa a fotografiat-o și a postat-o pe Facebook.

„Nota de plată pentru o masă de o persoană lângă Castelul Bran. Doar mâncare, fără băutură. Mică sau mare?”, a scris el alături de fotografie. Iar în secțiunea de comentarii a mai revenit cu un mic text: „Să ne înțelegem! Eu nu mă plâng când postez o notă de plată, o fac doar pentru haterii mei, să le fac în ciudă”!

Potrivit imaginii, Lucian Popa a plătit un total de 134 de lei, fără a fi inclus și tips-ul, iar pe bon au apărut patru preparate: cartofi natur (16 lei), piept de pui la grătar (51 de lei), salată de varză (16 lei) și salată grecească (51 de lei).

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Postarea fostului concurent din show-ul de la Antena 1 s-a viralizat rapid în mediul online și a adunat peste 600 de comentarii, aproape 500 de aprecieri și 12 distribuiri.

„Așa ceva… Nu ne mai vindecăm niciodată în ritmul ăsta”, „Mi se pare exagerat! Varza și cartofii sunt la preț exagerat… E mult oricum”, „Ai dat puțin! Pe mine la mare m-au ars”, „Exagerate prețurile”, „Contează să fie mâncarea bună și să te simți bine” și „Cam scump”, au fost reacțiile pe care le-au avut fanii când au văzut fotografia cu nota de plată a lui Lucian Popa de la restaurantul de lângă Castelul Bran.

Apoi, „Războinicul” a postat o fotografie alături de un domn care l-a oprit pe stradă pentru a-l felicita pentru parcursul pe care l-a avut la Survivor.

„La Bran un domn m-a oprit să mă felicite pentru parcursul meu la Survivor și să facem o poză. Apoi am aflat că dânsul organizează unul dintre cele mai mari și mai frumoase concursuri de alergare montană, Buila Trail Race, la care eu nu am putut participa, pentru că a fost organizat în aceeași zi cu Timișoara Triathlon.

Eu am renunțat la concursurile de alergare montană pentru că îmi solicită prea mult articulațiile, iar uzura este foarte mare. Chiar dacă este mult mai greu, prefer triatlonul, pentru că pot combina cele trei sporturi diferite și mă simt excelent. Cu ajutorul vostru mi-aș dori să pot inspira și mai mulți oameni să facă mișcare și să aleagă să trăiască sănătos și curat”, a mai scris Lucian Popa pe Facebook.

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