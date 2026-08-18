„Următoarea serie de bilete de tratament va începe pe data de 2 septembrie. Am avut alocate 235 de bilete. Programul informatic deja le-a repartizat solicitanților. Lista este afișată la sediul casei de pensii, cât și pe site-ul casei de pensii”, a declarat Maria Andronache, directoarea Casei Județene de Pensii Iași.

Aceasta a adăugat că procesul de valorificare este în desfășurare, iar persoanele care au fost anunțate că au primit un loc trebuie să își ridice biletele în termen de o săptămână.

„Este, cred, prima serie cumva completă de la începutul anului, întrucât procesul de contractare de achiziție făcut de Casa Națională s-a lungit un pic, motivat de promulgarea bugetului de asigurări cu întârziere”, a explicat Andronache.

Oferta pentru această serie este mai variată decât în lunile precedente, incluzând stațiuni cunoscute precum Amara, Buziaș, Șovata, Moneasa, Nicolina, Olănești, Mangalia și Eforie Nord. Nicolina rămâne o destinație populară pentru pensionarii din județ, în special pentru cei care doresc să evite deplasările lungi. Durata unui sejur este de 16 zile, iar beneficiarii suportă o parte din costuri, în funcție de cuantumul pensiei.

„Pentru seria aceasta din septembrie avem, într-adevăr, mai multe stațiuni față de seriile anterioare. Aproape sunt stațiunile consacrate în care și în anii anteriori am avut biletul de tratament”, a mai precizat Maria Andronache, potrivit sursei citate.

Repartizarea biletelor se realizează printr-un program informatic, iar cererile pot fi depuse la sediul Casei Județene de Pensii Iași. Este important de menționat că fiecare pensionar poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear pe an.

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