„Este cel mai grav eveniment cu care ne-am confruntat până acum”, a declarat acesta.
În plus, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a fost notificată și despre alte atacuri în zona industrială a centralei, însă oficialii au confirmat că acestea nu au cauzat pagube care să afecteze siguranța sau securitatea nucleară.
Directorul general al AIEA, Rafael Mariano Grossi, a condamnat ferm acțiunile agresive, solicitând încetarea imediată a atacurilor asupra centralelor nucleare și personalului acestora.
The IAEA has been informed that a drone exploded at a bus stop used by staff travelling to the Zaporizhzhya NPP at around 06:00 today. The ZNPP Director informed the IAEA team that the explosion caused 16 casualties among staff and subcontractors, including one death and three… pic.twitter.com/lSGinUpFj7— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) August 18, 2026
„Aceste acțiuni inacceptabile contravin celor șapte piloni și celor cinci principii și reprezintă riscuri majore pentru siguranța nucleară pe durata conflictului”, a avertizat Grossi.
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