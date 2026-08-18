Lamborghini Revuelto SV are 1.065 CP și este limitat la 1.963 de exemplare

Ferrari, Lamborghini și McLaren au lansat 3 supermașini speciale. 1.065 CP, un Ferrari unic și revenirea cutiei manuale

SV vine de la Super Veloce și este una dintre cele mai cunoscute sigle Lamborghini. A apărut prima dată pe Miura SV în 1971 și a ajuns ulterior pe Diablo, Murciélago și Aventador. Noul Revuelto SV a fost prezentat la The Quail, în cadrul Monterey Car Week, iar producția este limitată la 1.963 de exemplare. Numărul face trimitere la anul 1963, când a fost fondată Lamborghini.

Motorul rămâne V12-ul aspirat de 6,5 litri, capabil singur de 825 CP și 9.500 rpm, dar cele trei motoare electrice ridică puterea sistemului la 1.065 CP. Revuelto SV face 0-100 km/h în 2,4 secunde, 0-200 km/h în 6,7 secunde și poate ajunge la aproximativ 348 km/h. Lamborghini a mărit și bateria la 7,3 kWh.

SV-ul produce cu 80% mai multă apăsare aerodinamică decât Revuelto normal, primește jante cu prindere centrală, amortizoare reglabile și discuri carbon-ceramice față de 420 mm. De la 200 km/h se poate opri în numai 110 metri. Prețul nu a fost încă anunțat, dar un Revuelto normal se apropie deja de 500.000 de euro înainte de opțiuni.

Ferrari CZ26 există într-un singur exemplar și ascunde 1.000 CP

Ferrari, Lamborghini și McLaren au lansat 3 supermașini speciale. 1.065 CP, un Ferrari unic și revenirea cutiei manuale

Ferrari CZ26 merge într-o direcție complet diferită. Nu este o serie de 50 sau 100 de bucăți, ci un one-off realizat de departamentul Ferrari Special Projects pentru un singur client american. Dezvoltarea a durat aproximativ doi ani, iar mașina a fost prezentată la Pebble Beach în timpul Monterey Car Week.

Sub caroseria unică se află tehnologia unui SF90 Stradale: V8 biturbo de 4,0 litri, trei motoare electrice și 1.000 CP. Sprintul 0-100 km/h durează aproximativ 2,5 secunde, 0-200 km/h 6,7 secunde, iar viteza maximă este de 328 km/h. Bateria de 7,9 kWh permite chiar și aproximativ 25 km de rulare exclusiv electrică.

Caroseria este complet diferită de cea a SF90, iar Ferrari a dezvoltat inclusiv o nuanță specială Argento Veloce pentru proiect. Evacuările sunt din titan, jantele sunt realizate special pentru CZ26, iar în habitaclu apar elemente produse prin printare 3D și fibră de carbon în care sunt țesute filamente metalice. Ferrari nu a dezvăluit nici identitatea proprietarului, nici prețul mașinii.

McLaren McL 6GT readuce cutia manuală după mai bine de 30 de ani

Ferrari, Lamborghini și McLaren au lansat 3 supermașini speciale. 1.065 CP, un Ferrari unic și revenirea cutiei manuale

McLaren McL 6GT este probabil cea mai nostalgică dintre cele trei. Are motor V8 central, tracțiune spate, direcție hidraulică și o cutie manuală cu 6 trepte. Este primul McLaren de stradă manual de la F1, modelul lansat în 1992.

Numele vine dintr-o poveste mult mai veche. În 1969, Bruce McLaren a încercat să transforme mașina de curse M6A într-un model de stradă numit M6GT și chiar a condus unul dintre prototipuri ca mașină personală. Proiectul a fost abandonat după moartea sa, în 1970. Noul McL 6GT reia ideea după mai bine de jumătate de secol, inclusiv prin designul simplu, foarte jos și inspirat de mașinile anilor ’60.

Monococa și caroseria sunt din fibră de carbon, schimbătorul are mecanismul expus și componente din titan, iar vechiul logo „Speedy Kiwi” apare chiar în levier. Semnătura lui Bruce McLaren este ascunsă în compartimentul motor, iar pedala de ambreiaj este portocalie. McLaren nu a confirmat încă puterea sau performanțele, însă informațiile de la lansare indică aproximativ 500 de exemplare și un preț în jurul a 1,5 milioane de dolari. Primele mașini ar urma să ajungă la clienți în 2028.

Libertatea a scris recent și despre McLaren W1, hypercarul de 1,8 milioane de euro care devine ilegal pe șosea dacă folosești o anumită setare. W1 reprezintă extrema tehnologică a McLaren, în timp ce McL 6GT merge deliberat în direcția opusă, cu trei pedale și cât mai puține filtre între șofer și mașină.

Totuși, de ce apar asemenea mașini într-o perioadă economică dificilă?

Piața auto globală trece de mai bine de un an prin tarife comerciale, încetinirea cererii în China și costuri mari de dezvoltare. Nici zona de lux nu este complet imună. Lamborghini spune că segmentul său de piață s-a contractat cu 7,7% în prima jumătate din 2026, iar livrările proprii au scăzut cu 4,6%, la 5.422 de mașini.

În același timp, veniturile Lamborghini au crescut cu 7,4%, până la un record de 1,74 miliarde de euro. Ferrari a raportat venituri de 1,938 miliarde de euro numai în trimestrul al doilea din 2026, în creștere cu 8%, ajutată inclusiv de modelele mai scumpe și de personalizările comandate de clienți.

Aici este avantajul unor mașini precum Revuelto SV, CZ26 sau McL 6GT. Lamborghini trebuie să găsească 1.963 de cumpărători, Ferrari a avut nevoie de unul singur pentru CZ26, iar McLaren pregătește doar câteva sute de exemplare. În această zonă a pieței, exclusivitatea, materialele speciale și posibilitatea de personalizare pot conta aproape la fel de mult ca numărul de cai-putere.

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