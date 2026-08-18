Este vorba despre borșul crud, nepasteurizat, o băutură fermentată pe care vedeta a găsit-o pe rafturile supermarketurilor.

Carmen Brumă: „Băutura de 3 lei care ajută microbiomul”

„L-am găsit în supermarket cu 3 lei sticla. Simplu sau cu leuștean și țelină”, a scris Carmen Brumă pe pagina sa, alături de imagini cu produsul.

Aceasta a explicat că băutura reprezintă o sursă excelentă de probiotice naturale, accentuând faptul că este vorba despre „băutura de 3 lei care ajută microbiomul”.

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Alegerea sa are la bază atât amintiri din copilărie, cât și argumente nutriționale clare. „Borșul crud, nepasteurizat, fermentat natural cu Lactobacillus e mai mult decât o tradiție românească. Fibra din tărâțe hrănește bacteriile bune din colon, iar fermentația crește biodisponibilitatea mineralelor. Cercetarea pe alimente fermentate (Stanford, Cell 2021) arată creșterea diversității microbiomului”, a explicat Carmen Brumă într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Vedeta a mărturisit că gustul îi aduce aminte de momentele dragi din familie, oferind totodată detalii despre modul în care consumă produsul: „L-am găsit în supermarket cu 3 lei sticla și îl beau din când în când seara, rece. E chiar bun. Îmi amintește de bunica mea care îmi dădea să beau puțin înainte să-l pună în ciorbă”.

Cum se consumă corect borșul

Pentru a beneficia din plin de proprietățile acestei băuturi, Carmen Brumă a detaliat modul în care o integrează în rutina sa alimentară. Recomandarea sa include „Un pahar (150–200 ml), rece, nefiert, pe stomacul gol. Il beau seara în general”, a precizat ea.

Carmen Brumă îi sfătuiește pe cei care vor să încerce acest obicei să fie foarte atenți la detaliile menționate pe ambalaj atunci când merg la cumpărături. „Verifică eticheta: caută „nepasteurizat” + listă scurtă de ingrediente (apă, tărâțe, maia)”.

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