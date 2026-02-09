După ce din echipa Faimoșilor au plecat acasă, în urma duelurilor pentru eliminare sau a accidentărilor, nume precum Yasmin Awad, Călin Donca sau Marina Dina, în competiție au intrat vedete precum Marian Godină și Bianca Giurcanu.

„Am mai mari emoții decât aș fi crezut că o să am. Sunt Bianca, am 30 de ani, sunt din București, dar de șapte ani stau la Cluj. Și am venit aici să trăiesc, probabil, experiența vieții mele”, a spus Bianca Giurcanu după ce a ajuns în Republica Dominicană la Survivor România 2026.

Noua concurentă din show-ul de la Antena 1 nu este nimeni altcineva decât sora mai mare a mult mai cunoscutei Laura Giurcanu, tânără care a câștigat America Express în anul 2023, când a făcut echipă cu Sânziana Negru.

Bianca Giurcanu a fost însoțitoare de zbor, însă după cum afirma ea în trecut, a renunțat la job pentru a deveni influencer, la fel ca sora ei. Tânăra s-a căsătorit și s-a mutat în Cluj alături de soțul ei, acolo unde ea lucra ca stewardesă.

Urmărită de aproximativ 200.000 de persoane pe Instagram, Bianca Giurcanu nu este deloc străină de lumina reflectoarelor și de lumea televiziunii. În urmă cu doar câțiva ani, ea a participat la „Bravo, ai stil! Celebrities”, emisiune difuzată în trecut de Kanal D.

Imediat după ce a ajuns la Survivor România 2026, Bianca Giurcanu s-a așezat în consiliul pentru eliminare lângă Aris Eram, nimeni altul decât fiul prezentatoarei de știri Andreea Esca și totodată cel despre care s-a spus că ar fi avut o relație secretă cu Laura Giurcanu.

