Cine este Codruța Sanfira, concurentă la „Desafio: Aventura”. Este căsătorită cu Valentin Sanfira

Codruța Sanfira este una dintre cele mai surprinzătoare apariții din competiția „Desafio: Aventura”, un show în care nu contează statutul, trecutul sau realizările, ci forța interioară, adaptarea și spiritul de echipă. La 30 de ani, Codruța intră în competiție cu un bagaj bogat de experiențe de viață, emoții intense și dorința de a demonstra că o femeie poate fi, în același timp, puternică, sensibilă și autentică.

Născută pe 11 noiembrie, în comuna Tătăruși, județul Iași, Codruța a crescut cu valori solide și cu dorința de a se depăși constant. A urmat cursurile Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași, iar ulterior a ales un drum care părea, la prima vedere, diferit de zona artistică: Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din București. După absolvire, și-a continuat studiile cu un master în Drept Universitar, demonstrând rigoare, ambiție și disciplină.

Cu ce s-a ocupat Codruța Sanfira înainte să fie celebră

Cu toate acestea, sufletul ei a gravitat mereu în jurul artei și al emoției. De-a lungul timpului, Codruța Sanfira a cochetat cu modellingul, lucrând ca manechin pentru o cunoscută casă de modă, dar și cu muzica, una dintre marile sale pasiuni. A fost solistă în trupa Codree, perioadă în care a trăit din plin bucuria scenei și conexiunea cu publicul.

Puțini știu însă că, dincolo de aparențe, Codruța a visat la o meserie complet diferită, vis care vorbește despre curajul ei de a explora mai multe direcții și de a nu se limita la un singur rol. În paralel cu activitatea artistică, a avut și o carieră în domeniul instituțional, lucrând ca și consilier al vicepreședintelui Curții de Conturi din București.

Povestea de dragoste cu Valentin Sanfira

Viața personală îi completează perfect portretul. Codruța trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de interpretul de muzică populară Valentin Sanfira. Cei doi s-au logodit recent, iar povestea lor pare desprinsă dintr-un scenariu de film: s-au cunoscut chiar pe platourile de filmare ale unei emisiuni prezentate de Teo Trandafir. Valentin a mărturisit că a fost cucerit de Codruța încă de la prima întâlnire.

Intrarea în „Desafio: Aventura” nu a fost o decizie ușoară pentru ea. Concurenta a recunoscut că una dintre cele mai mari provocări va fi lipsa comunicării și distanța față de cei dragi: „Îmi va fi destul de greu, în ceea ce privește lipsa de comunicare, distanța de cei dragi: Valentin, soțul meu, părinții mei, prietenii…”.

În competiție, Codruța vine cu o energie aparte: a sărit cu parașuta, iubește adrenalina, cântă, râde și trăiește intens fiecare experiență. În „Desafio: Aventura”, norocul poate fi aliat sau dușman, iar jocurile dintre cele trei echipe pot schimba radical totul. Privilegiile se pierd ușor, resursele se câștigă greu, iar supraviețuirea depinde de forță, strategie și unitate.

Pentru Codruța Sanfira, „Desafio” nu este doar o competiție, ci o nouă provocare de viață, în care își propune să arate că autenticitatea, curajul și sensibilitatea pot merge mână în mână, chiar și în cele mai dure condiții.

