Vladimir Draghia a dezvăluit că venit la Desafio- Aventura ca să rupă rutina și să se redescopere. Vladimir simte oamenii, acționează cu instinct și nu fuge de necunoscut – chiar dacă uneori îl sperie. Un luptător adevărat, cu inima deschisă și curaj autentic.

Prezent la lansarea show-ului de la Afi Cotroceni, acesta a acordat un interviu în care a vorbit despre participarea la show și impactul pe care l-a avut asupra familiei sale.

„Cred că cine o să înțeleagă complexitatea, o să găsească jocul acesta foarte interesant. Este și despre interacțiunea dintre oameni, nu doar despre sportivitate. Sunt personaje foarte interesante, cu povești de viață foarte interesate. Este și această Lena, un personaj interesant, care o să vedeți ce ne face!”, a răspuns Vladimir Drăghia pentru Click, atunci când a fost întrebat de ce să se uite lumea la „Desafio- Aventura”.

Atunci când s-a adus în discuție situația altor foști concurenți care după participarea la un astfel de show s-au despărțit de partenere după încheierea filmărilor, Vladimir a fost categoric.

„Ăsta era ultimul risc! De nevastă-mea dacă e să mă despartă vreodată cineva doar eu, sau ea! Familia mi-a lipsit cel mai mult. M-am întors de acolo și modificat puțin, acum am și barbă”, a spus Vladimir pentru sursa citată.

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia au devenit părinți pentru a doua oară în urmă cu trei ani, când a venit pe lume fiica lor, Alegra Nova. Cei doi mai au o fiică, Zora, care s-a născut în anul 2017. În 2018, cei doi au făcut nuntă la mare, pe plaja unor prieteni.

