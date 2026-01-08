Emil Boc spune că este cea mai mare zăpadă din oraș, din ultimii 10 ani

Primarul Emil Boc a postat un clip video, filmat joi în jurul orei 4 dimineața, în care apare dând la lopată lângă blocul său.

„Cea mai mare zăpadă din Cluj-Napoca de foarte multă vreme. Cred că cea mai mare din ultimii 10 ani. Este aproape 4 dimineața, ninge în continuare frumos la Cluj. (…) Am ajuns la mine în fața blocului: mi-am curățat și eu scările la bloc, dacă tot îndemn pe alții să o facă, o fac și eu personal, cu lopata. (…) Este o zăpadă absolut fabuloasă. Este o iarnă de poveste”, a spus edilul în videoclip.

Gestul nu a fost însă pe placul clujenilor, care au susținut în comentarii că orașul a fost „blocat” în urma ninsorii. În clip, Emil Boc mai preciza că monitorizează cu atenție modul în care firmele de deszăpezire își fac datoria.

„Deszăpezirea în continuare merge pe toate străzile din Cluj. Am primit a doua oară urgența 1 (…) înseamnă traseele de transport public, dar intervin și pe străzile secundare. (…) Se circulă în condiții de iarnă. (…) Eu voi monitoriza în continuare ca firmele de deszăpezire să-și facă datoria și să facă orașul practicabil conform obligațiilor legale”, a spus el, în jurul orei 4.00 dimineața.

Clujenii îl critică pe primar după prima ninsoare serioasă din acest an

Pentru mulți clujeni, dimineața de joi a însemnat, însă, nervi, întârzieri și impresia că orașul a fost luat prin surprindere de iarnă.

„Du-te omule și te culcă, că ne-ai mințit destul în noaptea asta. Nicio stradă nu este curată. Dacă am văzut patru mașini în tot orașul care să lucreze, e mult”, a scris o clujeancă, într-un comentariu la postarea primarului, potrivit Știri de Cluj

„La ora 4 dimineața tot orașul era praf. Nu puteai urca pe nicio stradă. Oare nu vede nimeni?”, a adăugat un alt cetățean, în timp ce altul a spus: „Domnule primar, la ora asta trebuia să fie măcar arterele principale curățate. Da va dau dreptate că îi frumos la Cluj”.

Alți clujeni au trimis descrieri punctuale: „Strada Sinaia, de când a început prima ninsoare, nu a fost curățată niciodată. Se circulă foarte greu și uneori deloc” sau „Așa arată strada Alexandru Vlahuță, zona stației Petuniei – zero intervenție. Autobuzele au întârziat, iar când ajungea unul era deja arhiplin. Banii sigur s-au încasat”.

O consilieră locală USR îl „taxează” pe Emil Boc

Alexandra Oană, consilier local în cadrul Primăriei Cluj-Napoca, din partea USR, a scris pe grupul de Facebook „Clujul Civic” că în 2026 taxele locale au crescut semnificativ, dar că serviciile oferite de municipalitate nu sunt pe măsura acestora.

„Taxe de «5 stele», deszăpezire de nota 4. Când fiecare ninsoare mai abundentă blochează Clujul, e clar că abordarea trebuie să fie schimbată. Nu e normal ca ieșitul din casă să însemne aventură periculoasă, că ești elev, părinte, pensionar sau angajat dependent de transportul public”, a scris aceasta.

Ea a mai spus că este nevoie urgentă de:

„- prioritizarea pietonilor vulnerabili – copii și vârstnici – prin intervenția directă în zonele critice: școli, stații de transport, trasee intens circulate.

– sancțiuni reale, proporționale, nu simbolice, și clauze contractuale mult mai dure pentru firmele care nu își fac treaba.

– mobilizarea efectivă a proprietarilor, nu doar prin amenințarea cu amenzi, ci prin informare clară, termene ferme și intervenție rapidă atunci când obligațiile nu sunt respectate”.

„Deszăpezire de nota 4 e OK, adică de trecere, după cum a nins toată noaptea e greu să faci față peste tot, mai ales străzile lăturalnice”, i-a comentat un clujean consilierului local.

Autostrada București va avea, în premieră, stații de încărcare pentru mașini și camioane electrice. Ce alte dotări va mai avea A0
Știri România 09:45
Autostrada București va avea, în premieră, stații de încărcare pentru mașini și camioane electrice. Ce alte dotări va mai avea A0
Un tânăr de 18 ani, care avea permis doar de două luni, a fost oprit de polițiști cu 226 km/h: „Unii ar spune că a avut ghinion"
Știri România 07:41
Un tânăr de 18 ani, care avea permis doar de două luni, a fost oprit de polițiști cu 226 km/h: „Unii ar spune că a avut ghinion”
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!". De ce nu slăbește
Stiri Mondene 11:09
Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport: „M-am îngrășat? Nicio problemă!”. De ce nu slăbește
Imagini cu Ileana Badiu în costum de baie pe plajele din Maldive. Cum arată la 51 de ani. „Manechinul ca manechinul, da' fotograful..."
Stiri Mondene 10:27
Imagini cu Ileana Badiu în costum de baie pe plajele din Maldive. Cum arată la 51 de ani. „Manechinul ca manechinul, da’ fotograful…”
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Exclusiv
Politică 07 ian.
Judecătorul numit de Nicușor Dan la CCR și contestat la Curtea de Apel București rupe tăcerea și răspunde acuzațiilor făcute de avocata AUR
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
Politică 07 ian.
Nicușor Dan a ajuns în România cu avionul Spartan după ce a fost blocat la Paris. A fost escortat de 2 avioane F-18 în Elveția
