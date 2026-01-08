„Pentru ei, realimentarea nu începe cu o manevră simplă. Începe cu deszăpezirea drumurilor imposibil de parcurs, cu curățarea culoarelor de rețea cu drujba, cu accesul făcut pas cu pas, cu utilaje speciale, acolo unde natura nu mai lasă loc de greșeală. Abia apoi urmează identificarea defectelor. Abia apoi, repararea”, se descrie într-o postare pe Facebook a companiei Distribuție Energie Electrică România.

Munca în teren este dificilă: zăpadă până la brâu, mâini înghețate, ore de efort continuu, oboseală și riscuri, precum prezența urșilor.

„Aceasta este munca din spatele unui bec care se aprinde. O muncă grea, invizibilă de multe ori, dar esențială. O muncă făcută cu responsabilitate, chiar și atunci când condițiile sunt extreme”, mai transmit reprezentanții companiei.

Distribuție Energie Electrică România subliniază că fiecare oră de intervenție este necesară pentru siguranță și pentru a asigura o rețea funcțională.

„Energia nu este doar electricitate. Este grijă. Este sacrificiu. Este datoria de a merge mai departe, indiferent de viscol”, conchide postarea companiei electrice.

