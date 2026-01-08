Reguli stricte privind proximitatea sobei

Cenușa fierbinte nu trebuie niciodată depozitată în cutii de plastic sau carton, deoarece riscul de incendiu este foarte ridicat. După răcire, aceasta poate fi aruncată în compost sau într-un recipient de gunoi menajer

Materialele combustibile nu trebuie să se afle în fața deschiderii sobei, indiferent de designul interior al casei. Experții recomandă ca podeaua din fața sobei să fie protejată cu un strat necombustibil, cum ar fi tabla, sticla sau piatra.

De asemenea, lemnele păstrate pentru mai multe zile nu trebuie depozitate lângă sobă, deoarece o scânteie poate provoca aprinderea acestora rapid.

Lemn de calitate, nu materiale prelucrate

Pentru o ardere sigură și eficientă, se recomandă folosirea exclusivă a lemnului de calitate, bine uscat, care nu lasă sedimente în coș. Lemnul ar trebui adus într-un spațiu cald cu o zi înainte de ardere, pentru a se usca corespunzător.

Materialele prelucrate, precum hârtia, cartonul, PAL-ul sau plasticul, nu trebuie introduse în sobă, acestea fiind destinate reciclării și nu arderii.

Clapeta sobei: deschisă complet

O concepție greșită des întâlnită este că o clapetă parțial închisă oferă mai multă căldură. Tarmo Pärjala, director G4S Private Clients, avertizează: „Soba nu trebuie niciodată aprinsă cu clapeta pe jumătate închisă. În timpul încălzirii, clapeta trebuie deschisă cât mai mult posibil.”

După ardere, clapeta trebuie lăsată deschisă cel puțin 30 de minute, pentru a permite monoxidului de carbon să părăsească sistemul.

Arderea lemnelor de sus, nu de jos

Metoda corectă de aprindere a lemnului este de sus în jos, o tehnică mai eficientă energetic. Pärjala explică: „Prin arderea de jos, nu există o ardere secundară, așadar căldura rămâne neutilizată. Când ardeți de sus, gazele din lemn trec prin flacără și produc mai multă căldură cu un consum mai mic.”

Protecția cu detector de monoxid de carbon

Adăugarea rapidă de lemne într-o sobă rece poate cauza supraîncălzirea pereților acesteia și riscul de aprindere al funinginii în coș, mai ales pe timpul nopții, când locatarii dorm.

Detectoarele de fum nu pot detecta monoxidul de carbon, iar singura soluție este instalarea unui detector special. Din 2021, legislația impune ca toate clădirile cu sisteme de încălzire pe combustibil solid să fie dotate cu detectoare de monoxid de carbon.

Finlanda și Suedia: exemple de sustenabilitate

Țări precum Finlanda și Suedia oferă modele de infrastructură sustenabilă, combinând securitatea cu soluții circulare pentru încălzire. Acestea includ sisteme care recuperează căldura și o redirecționează către rețelele centralizate, arătând cum tradiția și modernitatea pot coexista eficient.

