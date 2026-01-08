Incidentul ar fi fost premeditat, băiatul cerând bunicilor săi 18.000 de euro înainte de a-i împușca. Poliția investighează și un posibil complice.

Adolescentul, identificat drept D.P., era deja cunoscut autorităților pentru violență domestică, Bunicul, Z.P., are 68 de ani, iar bunica, S.P., 67 de ani.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

În ziua de Crăciun, nepotul și-a atacat bunicii și a încercat, ulterior, să se sinucidă. Băiatul, identificat ca D.P., a intrat în casa bunicilor săi, cerând 18.000 de euro.

După refuzul acestora, adolescentul a tras un glonț în capul bunicului, Z.P. (68 de ani), și un altul în brațul bunicii, S.P. (67 de ani), înainte de a-și îndrepta arma spre sine și să tragă.

Conform declarațiilor vecinilor, atacul ar fi fost planificat totul împreună cu un prieten complice.

„A amenințat că, pentru a face rost de bani, va merge din casă în casă și va ucide oameni la întâmplare”, a spus un martor. Autoritățile sunt în căutarea acestui al doilea suspect.

După împușcături, bunicul a ieșit în fugă din casă plin de sânge: „Ajutați-mă, o să mor”.

D.P. are un frate. Mama lor i-a părăsit când erau mici și au fost crescuți de bunici. Trăgătorul a fost reclamat, anterior, pentru violență.

Academia Militară Medicală (MMA) a transmis că starea lui D.P. este gravă, iar șansele de supraviețuire sunt reduse.

„S-a împușcat în cap, sunt leziuni cerebrale grave. E în moarte cerebrală”, a declarat dr. Predrag Krstici, pentru postul public RTS.

Bunica și bunicul sunt tratați pentru rănile suferite.

Seniorul a fost tratat pentru o leziune la cap în cadrul unei intervenții chirurgicale maxilo-faciale. Femeia, cu leziuni la mâini și piept, este la ortopedie.

