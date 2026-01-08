Groenlanda: o miză economică și geopolitică

Prețul Groenlandei este estimat la 2,76 de trilioane de dolari, echivalentul a 9% din PIB-ul Statelor Unite și 7% din datoria publică. Această evaluare, bazată pe poziția geostrategică și resursele naturale ale insulei, amintește de achiziții istorice precum Louisiana din 1803, relatează cotidianului italian Corriere Della Sera

Donald Trump a readus în discuție ideea cumpărării Groenlandei în 2019, descriind posibila tranzacție drept „o uriașă afacere imobiliară”. Însă odată cu accentuarea interesului său, întrebarea principală rămâne: cât valorează Groenlanda? Istoria oferă câteva repere.

În 1946, președintele Harry Truman a oferit 100 de milioane de dolari în lingouri de aur pentru insulă, echivalentul a 1,6 miliarde de dolari astăzi, conform American Action Forum. Actualizând această ofertă proporțional cu PIB-ul american, suma ar ajunge la aproximativ 12,9 miliarde de dolari în 2025.

Resursele naturale: un potențial valoros

Groenlanda este bogată în resurse minerale, estimate la 4,4 trilioane de dolari. Acestea includ petrol și gaze naturale (1,7 trilioane de dolari) și minerale rare (2,7 trilioane de dolari). Cu toate acestea, doar 2% din teritoriu este acoperit de licențe de explorare minieră, ceea ce limitează exploatarea resurselor.

American Action Forum estimează valoarea exploatabilă a acestor resurse la 186 de miliarde de dolari, subliniind provocările climatice și de infrastructură. Totuși, Trump ar putea accelera industriile miniere și petroliere, dacă ar prelua controlul insulei.

Importanța geopolitică a Groenlandei

Dincolo de valorile economice, Groenlanda are o semnificație strategică în regiunea arctică, unde competiția dintre marile puteri – SUA, China și Rusia – este în creștere.

„Avem nevoie de ea pentru securitatea noastră”, a declarat Trump, referindu-se la rolul insulei în contextul militar și tehnologic.

Statele Unite au achiziționat teritorii în trecut, cum ar fi Louisiana de la Franța în 1803, pentru 15 milioane de dolari, echivalentul a 890 de miliarde de dolari astăzi.

Alte achiziții includ Alaska de la Rusia (7,2 milioane de dolari în 1867) și Insulele Virgine Americane de la Danemarca (25 de milioane de dolari în 1917). Aceste tranzacții au avut costuri relativ mici în raport cu PIB-ul american de atunci.

În prezent, dreptul internațional consideră teritoriile mai degrabă subiecte de suveranitate decât bunuri negociabile. Principiul autodeterminării popoarelor complică ideea unei vânzări bilaterale.

„Groenlanda aparține poporului său: Danemarca și Groenlanda, și numai lor, le revine sarcina de a decide asupra chestiunilor care le privesc”, au declarat în 2025 Italia, Franța, Germania, Regatul Unit, Danemarca și Spania într-un comunicat comun.

Administrația lui Donald Trump folosește un limbaj agresiv pentru a forța Danemarca să accepte negocieri privind vânzarea Groenlandei, însă nu pregătește o intervenție militară, a transmis parlamentarilor americani secretarul de stat Marco Rubio.

„Avem nevoie de Groenlanda”, a declarat Donald Trump într-un interviu telefonic acordat revistei americane The Atlantic. El a continuat să descrie insula – parte a Danemarcei, un aliat NATO – ca fiind „înconjurată de nave rusești și chinezești”.

