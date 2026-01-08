Krzysztof Galos a călătorit în aprilie 2023 în Ucraina și a ajuns până în zonele ocupate, potrivit organizației ruse pentru drepturile omului Memorial.

Un bărbat din Polonia a mers în Ucraina pentru că se îndoia de război

Voluntari ai organizației s-au aflat la începutul anului 2025 într-o misiune în teritoriile ucrainene ocupate și au publicat un raport la sfârșitul lunii decembrie.

Din raport reiese că Galos, originar din orașul polonez Cracovia, ar fi intrat în Ucraina în aprilie 2023, traversând granița poloneză. Potrivit ziarului polonez Gazeta Wyborcza, el era sceptic față de relatările despre războiul Rusia-Ucraina.

Din acest motiv, ar fi vrut să vadă cu ochii lui ce se întâmplă și a ajuns până în apropierea teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia.

Conform raportului, ar fi greșit drumul. Imaginile camerelor de supraveghere arată că vehiculul său a fost surprins ultima dată în apropierea centralei nucleare Zaporojie, aflată sub ocupație rusă. În zonă, soldații ruși l-ar fi reținut la un punct de control.

Polonezul, arestat de ruși în teritoriile ocupate

Potrivit raportului dat de Memorial, Galos a fost dus în arestul preventiv nr. 2 din orașul Taganrog, în regiunea rusă Rostov, aflată la graniță. Acolo ar fi fost încarcerat alături de prizonieri de război ucraineni.

Familia sa îl declarase inițial dispărut la poliția din Polonia. Mult timp, rudele nu au știut ce s-a întâmplat cu el. Fiul său a apelat chiar și la autoritățile ruse, dar fără succes.

Datorită eforturilor activiștilor pentru drepturile omului de la Memorial, a devenit acum clar că polonezul a murit în închisoarea rusă.

Bărbatul din Polonia, torturat până la moarte

Polonezul pe nume Krzysztof ar fi fost torturat, printre alte motive, pentru că nu vorbea limba rusă și pentru că gardienii voiau să-l pedepsească din cauza sprijinului Poloniei pentru Ucraina. Aceștia l-ar fi bătut până când picioarele i s-au învinețit și și-a pierdut conștiența.

Din informațiile deținute, se crede că bărbatul a murit din cauza rănilor suferite, în iunie 2023. Gazeta Wyborcza a confirmat aceste informații prin discuții cu un alt deținut.

Arestul preventiv nr. 2 din Taganrog este considerat unul dintre cele mai brutale centre de detenție, unde rușii închid prizonieri din teritoriile ucrainene ocupate, îi înfometează și îi torturează. Acolo a fost deținută și jurnalista ucraineană Viktoria Roșcina, torturată de autoritățile ruse.

Familia lui Krzysztof Galos continuă să caute răspunsuri despre soarta acestuia. Fiul său, Pawel, speră în continuare să obțină informații de la autoritățile ruse, dar fără succes până acum, potrivit Gazeta Wyborcza.

