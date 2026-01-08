Ce dotări vor avea spațiile pentru servicii de pe A0

Spațiile pentru servicii vor avea câte 4 hectare, fiind amplasate pe ambele sensuri de mers, în localitatea Balotesti, la kilometrul 24. Ele vor fi construite pe Lotul 2 din A0 Nord: DN1 (Corbeanca) – DN2 (Afumați).

Pe lângă stațiile de încărcare a mașinilor și a camioanelor electrice, spațiile pentru servicii de pe autostrada de centură vor fi prevăzute și cu dușuri. Cele două zone vor mai avea și dotări clasice, precum stații de distribuție de carburanți, toalete publice, care vor fi separate de benzinării, nu în cadrul acestora, spații comerciale și zonă de mâncare, relatează Buletin de București.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o procedură de licitație pentru concesionarea acestor spații pentru servicii pentru următorii 30 de ani.

„Stațiile de reîncărcare pentru vehicule electrice ușoare vor avea cel puțin 4 puncte de reîncărcare cu putere individuală de 150 kW pe fiecare punct de reîncărcare, pentru fiecare spațiu pentru servicii în parte, iar fiecare grup de reîncărcare aferent celor 4 puncte de reîncărcare furnizează o putere de ieșire de cel puțin 600 kW”, se arată în caietul de sarcini aferent licitației organizate de către CNAIR.

Stațiile trebuie să aibă suficientă energie pentru a încărca simultan câte 4 autoturisme, respectiv câte 8 camioane.

De asemenea, în aceste spații de servicii sunt prevăzute și dușuri, care vor fi folosite în special de șoferii de camioane, aflați în tranzit, pe distanțe lungi. Se vor asigura cel puțin două cabine de duș separate, care să ofere intimitate persoanelor care le folosesc.

„Fiecare cabină de duș va avea prevăzut un sistem de alertare a personalului stației de distribuție carburanți în caz de urgență. Concesionarul va asigura în permanență curățenia și igienizarea cabinelor de duș”, se arată în caietul de sarcini.

Programul de funcționare pentru toate spațiile din zona de servicii va fi nonstop.

Companiile care vor concesiona spațiile pentru servicii vor avea posibilitatea de a executa, față de cele impuse obligatoriu de către CNAIR, și alte dotări suplimentare ulterioare, precum restaurant, motel, spălătorie auto, vulcanizare, stație încărcare GPL/GNL, stație încărcare hidrogen, parcare securizată etc..

Zonele vor fi concesionate unei firme, prin licitație

Zonele de servicii de pe lotul 2 vor fi concesionate unei firme pe o perioadă de 30 de ani. Vor fi desemnate câștigătoare ale licitației companiile care oferă cea mai mare redevență anuală, dar nu mai puțin de 13.277.992 de lei pe an, potrivit publicației citate.

Lotul 2 Nord al Autostrăzii A0 a fost deschis circulației rutiere în noiembrie 2023, iar spațiile pentru servicii urmează să fie amenajate „de la zero”.

