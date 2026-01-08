„196… 198… 202… 226. Ce reprezintă?”, își începe Poliția Română mesajul, explicând semnificația diferită pe care aceste valori o pot avea în funcție de perspectivă.

Mai mulți șoferi care circulau cu viteze mari au fost amendați de polițiști. Foto: Facebook/Poliția Română

„Un numerolog ar spune că sunt cifre fără emoție. Un fizician ar calcula forțe sau inerții. Un pilot ar spune că la asemenea valori, câmpul vizual se reduce drastic”.

Pentru oamenii legii, lucrurile sunt mult mai clare: „Pentru un polițist însă, aceste valori înseamnă un pericol real. Pericol pentru cel aflat la volan, pericol pentru pasageri, pericol pentru toți cei care, la un moment dat, i-ar fi ieșit în cale”.

Reprezentanții Poliției subliniază că intervenția lor are un rol preventiv esențial.

„Acesta este rolul polițistului atunci când monitorizează traficul: să înlăture pericolul înainte ca el să devină tragedie și să mențină siguranța celorlalți participanți”.

În ceea ce îl privește pe șoferul oprit, instituția precizează: „Revenind la cifre, tânărul conducător auto de 18 ani, cu permisul obținut de numai două luni, ar spune că a avut ghinion pentru amenda primită”.

Poliția are însă o altă interpretare a situației: „Noi credem, argumentat, că a fost oprit la timp, înainte ca viteza de 226 km/h să se transforme într-o oprire definitivă”.

Mesajul se încheie cu un apel simplu, dar ferm, adresat tuturor participanților la trafic: „Drum bun!”.

Miercuri, 7 ianuarie, a fost și ultima zi din vacanța de sărbătorile de iarnă, ceea ce a dus la aglomerație pe multe drumuri din țară.

