„Președintele Aghiasmă”

Președintele României, Nicușor Dan a fost marți, 6 ianuarie, la Paris unde a participat la summitul „Coaliției de Voință”. Întoarcerea în România, la câteva ore după întâlnirea organizată de președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost însă amânată din cauza ninsorilor abundente. În cele din urmă, șeful statului a ajuns la București abia miercuri seară, în jurul orei 20.00.

Această situație a stârnit numeroase discuții în România, fiind analizată și de gazetarul Cristian Tudor Popescu (CTP), care l-a numit pe Nicușor Dan „președintele Aghiasmă”.

„Toate încercările jurnaliștilor, politicienilor și specialiștilor de a explica și justifica ce s-a întâmplat în deplasarea președintelui Dan la Paris sunt inutile, cel puțin în plan extern. Ele pot să convingă niște fani ai lui Nicușor Dan, nu și cancelariile europene. De acolo, lucrurile se văd așa:

– președintele României este singurul care a fost nevoit să aterizeze pe un aeroport secundar, și nu pe Charles de Gaulle, ca toate aeronavele oficiale, din pricina faptului că a venit cu un avion militar;

– toți șefii de stat prezenți la Paris au decolat seara, după încheierea Summit-ului, iar Nicușor Dan a pierdut o noapte și o zi până la întoarcerea în țară;

– șeful statului român și comandant suprem al Armatei a pronunțat în avionul Spartan cuvintele «am fost deconectat de la România 4 ore și jumătate»”, a scris CTP, într-o postare pe Facebook.

Acuzațiile aduse de jurnalist

Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că „a produs un risc de securitate”, după ce șeful statului a afirmat că a fost „deconectat de la România 4 ore și jumătate”, cât a durat zborul cu avionul Spartan, din Paris la București.

„Toate zicerile ulterioare, că «președintele a fost dezinformat», că «Spartanul are sistem de comunicații» nu fac decât să-l acuze pe dl Dan de lansarea unui fake news, că tot vrea să facă la președinție un departament de combatere a știrilor false. Ca să nu credem așa ceva, nu rămâne decât să luăm de bun ce a spus. Care, de altfel, n-ar fi trebuit spus, chiar dacă e adevărat, căci tocmai așa președintele a produs un risc de securitate”, a precizat jurnalistul.

El a adăugat: „De fapt, e vorba de o gravă ilegalitate. Dacă dl Dan s-ar fi aflat 270 de minute, să zicem, într-o intervenție chirurgicală cu anestezie generală, ar fi trebuit să aibă un locțiitor desemnat pentru acest interval de timp. Un președinte  «deconectat» înseamnă o infracțiune care ar trebui anchetată penal de urgență”.

CTP a făcut referire și la modul în care președintele a comunicat „ilegalitatea”: „Nu pot să nu observ că dl Dan ne-a comunicat ilegalitatea între două râsete forțate, cu gura până la urechi, cum văd că face în ultima vreme. Nu-l înțeleg. Vrea să-l concureze pe Ion Iliescu? Vrea să ne transmită o stare de optimism și veselie? Mie, unul, veseleala președintelui îmi stârnește spaima…”.

CTP: „Președintele nostru este apă sfințită”

De asemenea, gazetarul subliniază și lipsa de acțiuni a reprezentanților României pe plan extern.

„NATO și UE traversează o perioadă foarte dificilă. După toate cele întâmplate, ce bază pot pune pe România pentru niște operațiuni colective, integrate și sincronizate? Tocmai această situație europeană încordată ar fi fost un prilej pentru România să ia atitudini tranșante, curajoase, să vină cu inițiative. Dar cine să facă asta, că ministru de Externe nu avem? Iar președintele… Iată un exemplu grăitor: întrebat fiind dacă la Summit a fost abordat și subiectul securității Mării Negre, dl Dan a răspuns într-o doară că au fost niște exprimări în sensul ăsta. Răspunsul așteptat n-ar fi trebuit să fie:  «Da, am ridicat eu această problemă vitală pentru România și am propus…»?”, întreabă CTP.

„Președintele nostru, însă, este deosebit de «echilibrat», adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”, a concluzionat Cristian Tudor Popescu.

