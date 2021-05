Cine este concurentul eliminat de la „Chefi la cuțite”. Tânărul făcea parte din echipa lui Sorin Bontea

Alexandro Matias a părăsit competiția de la Antena 1, după ce farfuria sa a obținut doar 5 puncte din partea juraților.

Tema duelului din această ediție a fost „Desert cu înghețată”, însă preparatul său nu i-a dat pe spate pe jurați.

Din păcate, greșeala care l-a costat eliminarea a constatat în faptul că Matias a pus farfuria la congelator mult prea mult timp, fapt ce i-a dat complet peste cap preparatul.

Plecarea concurentului din echipa lui Sorin Bontea a adus lacrimi în rândul colegilor săi, care au regretat sincer plecarea acestuia din concurs.

„Am rezistat mult de tot și am învățat atâtea de la voi, vă jur. Fiecare etapă, fiecare battle, fiecare duel m-a făcut mai bun. Sunt foarte mândru de mine.”, a spus Alexandro Matias. „Toată echipa a plâns. Serios, a plâns Elena, Riki nu mai zic.”, a zis Sorin Bontea la Antena 1.

În ediția trecută, Theo Costache, din echipa lui Florin Dumitrescu, a fost eliminat

„Nu-mi pare rău! Nu-mi pare rău, pentru că am învățat chestii. Am lucrat cu oameni, m-am bucurat, am alergat, am transpirat și sub presiune, și cu presiune pe mine. Am plecat cu niște chestii și nu am ieșit primul și nici al doilea”, a declarat Theo Costache despre eliminarea sa, la Antena 1.

