Fosta iubită a lui Aurel a povestit la „Agenția VIP” că acum este o femeie împlinită și fericită, iar actualul său iubit, cu care se cunoștea din școală, este bărbatul ideal. Alexandra a publicat o imagine cu acesta, alături de care a scris un mesaj emoționant.

„SPERANȚA că există și cupluri frumoase care reușesc împreună tot ceea ce își propun. SPERANȚA că dragostea există și nu este legată de interese ascunse sau iluzii. ÎMPREUNĂ FORMĂM O ECHIPĂ! Știam că bărbatul vieții mele va veni atunci când va fi cazul, atunci când sufletul îmi va fi deschis și gata să-l primească în întregime. Îți mărturisesc că nici măcar o secundă nu m-am gândit că acel bărbat eșți TU! Am fost din totdeauna aproape și totuși atât de departe… Tu, prieten drag , ce mereu îmi erai alături și îmi ofereai mângâierea de care aveam nevoie, ai pătruns în sufletul meu cu pași mici și înarmat cu răbdare având un singur scop : FERICIREA MEA! Chiar dacă nu a fost că în basme și n-ai venit pe un cal alb (sper totuși la călărit să mergem împreună?) , simt că tot ceea ce trăim este mai frumos că în basme. Ai venit discret și te-ai așezat pe marginea sufletului meu, uitându-te în golul ce îl aveam de atâta timp. Ai început să-mi carpesti crăpăturile, să-mi săruți rănile, să mă îmbrățișezi cu brațele tale puternice , să-mi oferi încredere și siguranță , să-mi îmblânzeșți demonii și să redai fluturilor aripi. Nu te-ai temut (luptător fiind) să mă descoperi (deși eram că o furtună) , luându-mi trupul și sufletul la puricat , centimentru cu centimetru, colțișor cu colțișor.

Iar când ai găsit o rana, te-ai grăbit să bandajezi pentru a vindecă. Mi-ai readus zâmbetul pe buze și alaturo de ține am renăscut! Mi-ai vindecat sufletul otrăvit și mi-ai arătat că alături de bărbatul potrivit, voi străluci și fără machiaj.. .Pentru că niciun machiaj, oricât de bun, nu-mi ascundea tristețea din privire. Ești bărbatul care mă face să mă simt frumoasă , indiferent de momentul zilei . Mi-ai pus fericirea pe chip, în zâmbet și privire prin felul în care pășeșți, vorbeșți și te comporți! Tu mi-ai înfrumusețat sufletul, cel care nu-l puteam machia pt a ascunde faptul că nu mă simțeam iubita. Mă faci să scap de complexe și îmi acoperi orice imperfecțiune cu un sărut sau o îmbrățișare. PENTRU TOATE ASTEA ȘI MUUUUULTE ALTELE, CUM POT SĂ-ȚI MULȚUMESC? Aleg s-o fac, IUBINDU-TE! Astăzi, îți urez să ai o zi minunată că sufletul tău! Astăzi , vreau să-ți mulțumesc că faci parte din viață mea, să-ți marturosesc că eșți mai mult decât am visat și că sentimentele mele pt ține cresc din zi în zi! De noroc și iubire sper să fii inconjirat mereu , dorințele să-ți devină realizări și tot ceea ce-am clădit până acum împreună să fie cea mai frumoasă relație din lume. La mulți ani, IUBITULE!”, a scris Alexandra Diaconescu pe reţelele de socializare.

