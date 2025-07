Delia, fosta soție a lui Lino Golden, primul interviu alături de noul partener: „Suntem în perioada în care ne cunoaștem”

Chiar dacă inițial nu a oferit detalii despre presupusa ei relație, până la urmă Delia Salchievici a afirmat pentru Spynews că este într-o perioadă de cunoaștere cu doctorul Auday Al-Ahmad.

„Încă nu putem să folosim această denumire, momentan suntem în perioada în care ne cunoaștem. Însă mă intrigă și sunt curioasă în ce direcție vor merge lucrurile. Da, bănuiam că va fi presa la acest eveniment, însă mi-am dorit să îi fiu alături, indiferent de punctul în care ne aflăm acum”, a spus Delia Salchievici despre ea și Auday Al-Ahmad.

Apoi, ea a oferit un interviu în Cancan în care a vorbit despre divorțul de Lino Golden, iar alături pe canapea, în timp ce răspundea la întrebări, se afla nimeni altul decât medicul estetician al vedetelor.

„După divorț, am renăscut. Nu m-am simțit niciodată la fel de bine! Nu este din vina fostului soț, ci pentru că acum mi-am permis să fiu autentică. Mă pierdusem mult în acea relație. Acum sunt un întreg, atunci eram în bucăți. Nu mai arătam, nu mă mai îmbrăcam cum voiam eu, eram doar o umbră în propria viață. Nu mai simțeam, eram foarte secată de orice energie. Nu pentru că îmi impunea el ceva. Starea relației mă făcea să fiu așa.

Stările lui proaste și egocentrismul au dus la divorț. Poți să ai stări proaste, dar să fii, totuși, empatic, să te gândești la persoana de lângă tine. Stările proaste s-au simțit mai profund după căsătorie, dar și înainte erau mici probleme. Din ziua unu noi ne-am grăbit. Dacă ne-am fi cunoscut mai bine, ori nu am fi intrat într-o relație, ori nu știu… Noi nu eram compatibili. Arătam bine la public, dar compatibilitatea…

Punctul carierei lui era problema, iar frustrarea lui era revărsată în relație. Tot ce am făcut a fost destul! Nu știu ce om de pe planeta asta ar fi făcut ce am făcut eu, sunt foarte răbdătoare. Nu cred că era ceva de făcut în plus. El este cel care trebuie să facă schimbări, nu persoana de lângă el. Noi am mai avut o despărțire și i-am zis atunci că un criteriu foarte important pentru împăcare este terapia, dar nu s-a întâmplat.

Casa în care locuiam era casa mea, nu era cumpărată împreună! Acum doi ani, voiam să mă mut, iar părinții mei mi-au făcut cadou banii de avans. După divorț, eu am rămas acolo, fiind casa mea”, a spus Delia Salchievici pentru sursa citată.

În schimb, Lino Golden a dezvăluit prin intermediul rețelelor de socializare că a trecut peste divorț și că acum se simte bine. „Eram maxim dărâmat. Sunt cel mai fericit om de pe Pământ sau cum era piesa aia… De ce să nu fiu bine?”, a spus artistul pe Instagram, la story.