Ruptura dintre cei doi ar fi survenit în primăvara acestui an, când Lino Golden și Delia Salchievici anunțau în podcastul lui Jorge că tânăra a plecat pentru o perioadă de acasă, din cauza neînțelegerilor. Însă la acea vreme ei anunțau pe YouTube că și-au mai dat o șansă și s-au împăcat.

Lino Golden și Delia Salchievici au divorțat în luna aprilie

Iată că acum, după ce Delia Salchievici a postat pe TikTok unele filmulețe prin care se înțelegea că l-ar ataca pe Lino Golden, tânăra a reacționat și a precizat că nu are nimic de împărțit cu artistul, dar și că au divorțat oficial!

„Noi nu mai formăm un cuplu, asta nu mai e o speculație. Speculațiile sunt cele legate de conținutul meu din online. Se speculează că e cu intenție către el, dar nu e nimic adevărat! Nu e cu direcție către el.

Eu mă ocup cu Tarot, cum știe toată lumea, iar majoritatea fetelor cărora le citesc sunt în relații cu narcisiști. Eu am făcut acele clipuri pe TikTok pentru fetele care mă urmăresc pe mine, e pentru a le ajuta. S-a înțeles greșit, eu nu mi-aș spăla niciodată rufele în public. Nu aș posta niciodată ceva cu intenție negativă către el”, a spus Delia Salchievici pentru Spynews.

Întrebată cum se înțelege cu Lino Golden după divorț, tânăra a precizat că a rămas în relații bune cu acesta.

„În continuare suntem în relații bune. Pur și simplu am început, pe parcurs, să o luăm pe drumuri diferite, să nu ne mai potrivim. Am divorțat, este oficial divorțul. Am divorțat la starea civilă. Totul s-a întâmplat pe pace. Nu au fost certuri între noi, a fost o discuție calmă, totul de comun acord.

Pur și simplu nu ne-am mai înțeles, nu ne-am mai potrivit, fiecare s-a dezvoltat în propriul său fel. Iar felul în care fiecare s-a dezvoltat nu mai coincidea. Am divorțat în luna aprilie a acestui an. Noi eram căsătoriți din aprilie 2024, deci toată căsnicia a durat un an”, a încheiat fosta soție a artistului.

Fanii au crezut că tânăra își atacă fostul soț

Discuțiile despre divorțul dintre Delia Salchievici și Lino Golden au apărut după ce tânăra a postat pe TikTok un filmuleț pe fundalul căruia se auzea o voce feminină care spunea: „Ar vrea el să mai fie cu mine vreodată în viața asta. Dar nu o să se mai poată niciodată. A pierdut, nu mai găsește. Toate ca toate, niciuna ca mine”.

Chiar dacă aceste cuvinte nu erau rostite de Delia Salchievici, internauții au afirmat că sigur sunt cu direcție către Lino Golden. Însă aceasta le-a răspuns acum tuturor celor care afirmau că, după despărțire, își atacă fostul soț.

„Am ales să dau această declarație pentru că sunt foarte multe speculații în online care nu sunt adevărate. Nu am purtat o discuție despre împăcare momentan, deci nu pot să dau un răspuns. Personal, m-am izolat și mi-am ascultat sfaturile pe care le dau altora: m-am concentrat pe vindecare și pe regăsirea mea. Nu pot spune că sunt vindecată complet, dar simt că am propria mea identitate din nou.

Nu o să-mi spăl rufele în public, nu o să spun toate motivele care au dus la divorț. Au existat probleme între noi, că dacă nu erau probleme, nu se ajungea la divorț. Probleme au fost, dar nu incidente grave precum certuri agresive, înșelat… Niciun fel de violență. Noi am ales și după separare să rămânem în termeni buni. Suntem tineri, ne înțelegem”, a mai spus ea pentru sursa citată.

În schimb, Lino Golden nu a făcut nicio declarație, cel puțin momentan, despre divorț, ci doar a postat pe Instagram, la story, un filmuleț și un mesaj cu subînțeles: „To clear the single, Im air”.