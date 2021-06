Cine este Elwira Petre, concurenta de la „Asia Express” sezonul 4

Elwira, născută în localitatea poloneză Koszalin, continuă să aibă un trup de zeiță, deși are două fetițe cu Mihai Petre, una de șapte ani și alta de doi ani. Toată viața, frumoasa blondină și-a dedicat-o dansului sportiv.

Elwira Petre, încântată de noul proiect

Deși a avut mari emoții când a primit propunerea de a participa la Asia Express, Elwira Petre este curioasă să descopere aventurile de pe Drumul Împăraților.

„Când am primit propunerea de a participa la Asia Express, nu credeam că vom pleca, mai ales că era vorba de amândoi”, a povestit Elwira Petre, după cum arată Antena 1.

„1000 de întrebări au apărut în capul meu. Cum să mă organizez? Fetele? Casa? Serviciul? Oare este posibil? Dar recunosc că sunt o femeie foarte curioasă.

Curioasă să întâlnesc oameni noi, locuri noi, culturi noi. Atât de curioasă, încât nu am putut sa ratez Asia Express. Ce ne așteaptă? Nu știu! Dar vreau să văd!”, a mai spus Elwira.

Mihai Petre, despre cum și-a cunoscut soția

„Povestea pe scurt sună cam așa: eu român, ea poloneză, ne-am întâlnit pe un teritoriu neutru – în Republica Moldova”, a povestit Mihai Petre despre cum a cunoscut-o pe Elwira, după cum relatează Impact.

„Am dat o probă de dans. Așa ne-am cunoscut, eu rămăsesem fără partenera de dans, pentru că se accidentase, iar un prieten mi-a zis că știe o fată din Polonia care este în aceeași situație ca mine.

Așa că ne-am întâlnit la mijloc, în Republica Moldova. Acolo am dansat 2-3 zile împreună, după care fiecare a plecat la el acasă. Am stat, am analizat și am zis că merită să încerc. După câteva luni de dans, am devenit și parteneri de cuplu”.

