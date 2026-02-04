Cel mai scump documentar, cel mai mic succes

Documentarul, regizat de Brett Ratner, marchează prima sa revenire după acuzațiile de hărțuire sexuală din 2017. Cu un buget total de 75 de milioane de dolari, proiectul a devenit cel mai scump documentar realizat vreodată fără drepturi de licențiere muzicală, a declarat Ted Hope, fost director executiv la Amazon Studios. Acesta susține că decizia de a achiziționa drepturile la o sumă cu 26 de milioane de dolari mai mare decât cea oferită de Disney „miroase a interferențe politice”.

Documentarul, care prezintă 20 de zile din pregătirea pentru inaugurarea lui Donald Trump, a fost criticat de specialiști. Manohla Dargis, critic de film, l-a descris drept „o cronică atent pusă în scenă, mai degrabă material de PR decât un documentar autentic”. Evaluările de pe platformele Metacritic (7%) și Rotten Tomatoes (10%) confirmă dezamăgirea publicului și a criticilor.

Un proiect controversat și o echipă divizată

Producția a fost marcată de controverse încă de la început. Potrivit TechCrunch, două treimi din echipa de filmare din New York au refuzat să apară în generic din cauza tensiunilor interne. Decizia de a-l implica pe Ratner, regizor cunoscut pentru acuzațiile de hărțuire, a adâncit polemicile și a afectat imaginea generală a proiectului.

Amazon a mizat pe succesul streamingului pentru a recupera pierderile, dar șansele sunt reduse. Documentarele cu ratinguri atât de scăzute nu atrag, de obicei, un public numeros pe platformele de streaming, iar „strategia long-tail” invocată de Amazon pare mai degrabă o încercare de a limita pagubele.

„Această investiție nu este viabilă nici din punct de vedere artistic, nici comercial”, a adăugat Ted Hope, subliniind că decizia ar putea avea mai degrabă un substrat politic, menționând participarea CEO-ului Apple, Tim Cook, la o proiecție în avanpremieră la Casa Albă. În schimb, criticii nu au fost invitați la o vizionare prealabilă, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la transparența proiectului.

O lecție costisitoare pentru industria de streaming

Acest eșec financiar vine într-un moment în care industria de streaming evită investițiile masive în documentare, excepțiile fiind cele cu mari drepturi de licențiere muzicală, cum sunt filmele despre concerte. Un precedent similar a fost documentarul „Cleopatra” de la Netflix, care, de asemenea, a generat controverse politice și a eșuat financiar.

Investiția în documentarul despre Melania Trump ridică îndoieli cu privire la strategia Amazon. În timp ce compania a încercat să își consolideze relațiile cu administrația Trump, decizia ar putea afecta încrederea clienților și a investitorilor. Cu o pierdere estimată la cel puțin 68 de milioane de dolari, acest proiect va rămâne în istorie ca un exemplu de gestionare defectuoasă a resurselor și de subordonare a strategiei comerciale unor interese politice.

Documentarul „Melania”, despre Melania Trump, are parte de o lansare catastrofală. Potrivit unei analize realizate de Wired.com, există încă multe locuri disponibile pentru proiecțiile din Statele Unite, cu excepția unor locații din Florida și Missouri, unde biletele au fost vândute.

Documentarul despre Melania Trump, lansat în forță în cinematografele din Marea Britanie, pornește cu stângul. La una dintre cele mai mari săli Vue din Londra, pentru prima proiecție s-a vândut un singur bilet.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE