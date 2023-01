De-a lungul carierei, Iftimoaie a strâns 15 victorii în kickboxing, a terminat un meci la egalitate și a suferit șase înfrângeri. Printre adversarii săi de top s-au numărat Ray Sefo, Alexander Ustinov, Dzevad Poturak sau Sergei Gur.

Cariera lui Ionuț Iftimoaie

Ionuț Iftimoaie a fost primul român care a câștigat un turneu K1 organizat în Europa (2001). A participat în cadrul mai multor gale Local Kombat SuperKombat și a învins nume precum Josip Bodrozic, Kemayo, Sergei Gur, Stephane Revellion, Ivica Perkovic și a remizat cu Alexander Ustinov. S-a retras după o pauză de 4 ani, pe data de 6 august 2016 (Galion-Comănești) în fața a peste 35.000 de spectatori, unde l-a învins pe „călăul” fraților Stoica: Lorenzo Javier Jorge.

Viața personală

Ionuț Iftimoaie este căsătorit de aproximativ 15 ani cu Maria. Cei doi locuiesc în orașul natal Bacău, împreună cu cei trei copii. Aici, cei doi soți au pus bazele unei afaceri în domeniul agrementului.

Maria Iftimoaie are 31 de ani. În trecut a cochetat cu moda, însă nici acum nu a renunțat la acea pasiune. În prezent, soția lui Ionuț are un atelier de croitorie, iar rochiile realizate acolo sunt la mare căutare. Maria și Ionuț Iftimoaie au împreună trei copii: Nicholas Ionuţ are 13 ani, Nicole are 12 ani, iar cea mai mică din familie este Ioana și are 6 ani.

Participarea la „Survivor România” 2023 este mai mult decât o provocare pentru Ionuț Iftimoaie, fostul kickboxer român fiind convins de faptul că totul va fi diferit de ceea ce a întâlnit în ringul de box de-a lungul carierei sale de 20 de ani.

„Survivor reprezintă nu doar o provocare, ci foarte multe provocări. Da, poate lipsa de hrană, dorul de casă, depărtarea de țară reprezintă o provocare diferită în comparație cu cele pe care le-am avut în ringul de box de-a lungul celor 20 de ani de carieră.

Lucrul care contează cel mai mult a fost și cel pe care l-am învățat în timpul carierei sportive – de a nu confunda viața din ring cu viața de zi cu zi. Ei bine, în Republica Dominicană, cred că este nevoie de o combinație și pentru prima dată o să fie un cocktail între cele două stări.

Sincer, sunt și eu curios să descopăr dragonul din mine, omul care o să iasă la suprafață la atâtea provocări.

Am emoții pentru că este singura emisiune care reușește să stârnească în mine această provocare. Sunt mulți factori care te pot face knockout în Republica Dominicană, însă eu am să încerc de fiecare dată să rezist, așa cum, de altfel, am făcut-o și până acum!”, a dezvăluit Ionuț Iftimoaie, potrivit Sport.ro.

Maria Constantin a fost eliminată din echipa Faimoșilor

Maria Constantin a fost eliminată de la Survivor România 2023, în ediția de miercuri seara, 11 ianuarie. Artista făcea parte din echipa Faimoșilor, însă telespectatorii au decis ca ea să plece acasă.

„A fost o experiență wow pentru mine. Cred că am învățat câte ceva de la fiecare coleg de-al meu în parte. Sunt fericită că am avut parte de o astfel de o experiență.

De asemenea, cred că mi-am demonstrat suficient de multe lucruri chiar și într-o săptămână. Ceea ce nu știu oamenii de acasă e că aici parcă timpul trece mult mai greu. Mă bucur că poate am fost de folos cu ceva. Asta este, mă duc acasă, la familie”, a spus Maria Constantin după ce a aflat că trebuie să plece acasă.

Astfel, în echipa Faimoșilor au mai rămas: Ada Dumitru, Bianca Patrichi, Carmen Grebenișan, DOC, Ionuț Iftimoaie, Jorge, Remus Boroiu, Sebastian Dobrincu, Ștefania Stănilă și Vica Blochina.

Gheboasă a cerut să plece acasă, pentru că nu mai rezista în competiție. Vica Blochina, bună prietenă a Mariei Constantin, a început să plângă atunci când a aflat cine pleacă acasă.

