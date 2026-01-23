Cine este Lucian Popa, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1

În vârstă de 43 de ani, Lucian Popa este din Craiova, iar sportul a făcut parte din viața lui încă din copilărie. La vârsta de șase ani, el a primit prima rachetă de tenis de la tatăl său, un moment pe care îl consideră definitoriu pentru parcursul său ulterior.

De-a lungul anilor, concurentul de la Survivor România 2026 a trecut prin diferite provocări, inclusiv momente dificile în sport, din cauza lipsei unor facilități specializate în orașul său natal.

Lucian Popa este căsătorit și are un fiu, iar familia i-a fost un sprijin esențial în cariera sportivă și proiectele sale profesionale. Unul dintre cele mai remarcabile momente din cariera lui sportivă a fost decizia de a participa la competiții de anduranță de nivel ridicat.

Inspirat de conceptul Iron Man, un triatlon ce presupune parcurgerea a sute de kilometri într-o singură zi, prin înot, ciclism și alergare, el a ales să se pregătească singur, fără antrenor sau sprijin financiar, asumându-și toate costurile aferente.

În septembrie 2024, în Italia, Lucian Popa a reușit un succes notabil: a finalizat primul său triatlon complet într-un timp de 12 ore și 31 de minute, reușind astfel una dintre cele mai grele competiții de acest tip. El a purtat numărul de concurs 482, pe care l-a considerat un simbol norocos legat de data sa de naștere.

În anul 2021, o accidentare serioasă la genunchi i-a pus activitatea în pericol, dar în timpul recuperării a primit recomandarea de a face ciclism, ceea ce a transformat această activitate într-o pasiune. Ulterior, antrenamente intense de ciclism, uneori de până la șase ore pe zi, l-au ajutat să-și recapete forma și să-și consolideze rezistența.

