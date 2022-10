În vârstă de 31 de ani, Mădălina a filmat zilele trecute în Istanbul, pentru un serial turcesc, „The Turkish Detective”, producție ce va fi difuzată anul viitor pe Paramount Plus.

La scurt timp după ce a terminat filmările pentru primul sezon din „Clanul”, Mădălina a plecat la Istanbul pentru câteva zile.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Am avut parte de o echipă plină de oameni supergeneroși și de un cast cu care mă mândresc că am avut ocazia să joc.

Proiectul la care am lucrat se numește The Turkish Detective, va fi disponibil pe Paramount Plus anul viitor și eu am ajuns acolo datorită lui Lynsey (regizoarea), cu care am lucrat acum 4 ani și care mi-a promis atunci că o să găsească un mod în care să mai lucrăm împreună.

Atâția ani mai târziu, s-a ținut de promisiune, ceea ce e unul dintre cele mai frumoase gesturi pe care le-a făcut cineva față de mine”, a scris Mădălina Craiu într-o postare pe contul său de Instagram.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Marele Lewandowski a oferit o lecție de umilință”. A șocat pe toată lumea la eveniment, toți se uitau ce purta la mână

Playtech.ro Bomba ANULUI! Dana Budeanu, NUNTA SECRETĂ pe Coasta de Azur. ROCHIA de mireasă aleasă pentru eveniment

Viva.ro S-a aflat de ce a plecat Mihai Bendeac de la iUmor! Delia l-a dat de gol: 'Nu a mai vrut să vină pentru că...'

Observatornews.ro Anunţ pentru românii care nu au primit facturile la curent de câteva luni

Știrileprotv.ro Descoperire uluitoare în Turnu Severin. Ce au găsit arheologii care căutau vestigii lângă podul lui Traian

FANATIK.RO Katarina, fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe, după ce a rămas orfană de ambii părinți și depresie: „N-ai cum să treci peste”

Orangesport.ro Fiica îşi învinovăţeşte tatăl celebru în România pentru ocupaţia controversată pe care o are: "Fac orice pentru bani. El m-a determinat să fac"

HOROSCOP Horoscop 18 octombrie 2022. Racii vor multe și acum, nu mâine sau poimâine. Vor garanții, siguranța zilei de mâine, avantaje cât mai mari

PUBLICITATE Știi ce e cyberhondria? Are legătură cu internetul și mulți suferim de ea fără să știm