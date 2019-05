Cine este Marius Crăciun, câștigătorul de la Ferma. Are o poveste de viață impresionantă | FOTO

Marius Crăciun a fost cel care a câștigat show-ul Ferma și a intrat în posesia premiului în valoare de 50.000 de euro. Marius Crăciun l-a învins pe Cătălin Moroșanu în duelul din finală.

Marius Crăciun este din Pitești. Este absolvent al Facultății de Educație Fizică și Sport, Marius Crăciun face parte din lotul național olimpic la judo. Acesta a ajuns și în finala Ninja Warrior, competiție difuzată de Pro TV.

Copilăria lui a fost marcată de probleme financiare, după cum povestea în cadrul emisiunii unde a ieșit învingător.

Marius Crăciun a povestit că familia lui era atât de săracă încât el şi fratele lui ieşeau pe rând din casă, deoarece nu aveau cu ce să se încalțe.

Tatăl său suferă de mai mulţi ani de Alzheimer, afecţiune din pricina căreia uneori nu-şi recunoaşte fiul.

În ediția de joi, 23 mai 2019, a emisiunii Ferma, Marius Crăciun i-a povestit lui Cătălin Moroșanu, în camera dueliștilor, că, pentru a face rost de bani, a fost nevoit să muncească într-o patiserie, unde avea un salariu de aproximativ 700 de lei și bonuri de masă.

„Munca nu mă sperie. Am avut multe job-uri astfel încât să îmi pot câştiga pâinea şi să îmi ajut familia. Vreau să folosesc banii câştigaţi pentru a le asigura celor dragi o viaţă decentă. Adevărul este că de cele mai multe ori aş fi făcut ceva pentru mine, dar am făcut mai mult pentru familie. Încă de când am început să câştig bani, toate veniturile mele mergeau către ei. Au fost momente când aveam doar o singură pereche de încălţăminte şi o purtam şi eu, şi fratele meu. Aşteptam să vină el de la liceu, ca să primesc încălţările de la el şi să mă duc şi eu la şcoală.

Am ţinut foarte mult toate aceste greutăţi în mine fără să le ştie altcineva pentru că nu îmi place să mă plâng. Am considerat că sunt alţii care au probleme şi mai grave decât mine. Am ajuns să fiu atât de optimist încât m-aş putea arunca de la etaj considerând că înainte cu doi metri de pământ aş putea zbura. Dumnezeu mi-a arătat foarte multe lucruri în viaţă”, a declarat Marius Crăciun.

Citește și:

Cinci probleme din ultimul sezon „Game of Thrones” care strică tot serialul