Miruna Ungureanu, în vârstă de 10 ani, și-a descoperit pasiunea pentru muzică la vârsta de 5 ani. Căuta diverse melodii pe internet și apoi le interpreta în fața părinților. Îi plăcea să asculte muzică la căști. La vârsta de 8 ani, s-a înscris la o școală de canto și a ajuns deja la un nivel superior.

Miruna adoră să fie pe scenă. Explorează diverse stiluri muzicale, de la jazz și pop până la musicaluri, iar anul acesta a încercat și rock-ul. De asemenea, a avut o scurtă experiență în teatru, care i-a plăcut foarte mult, dar nu a avut timp să se dedice în totalitate. În prezent, urmează cursuri de pian și tobe, potrivit Pro TV.

Impresionat de prestația Mirunei, Mihai Bobonete a apăsat butonul Golden Buzz în ediția din 21 februarie a emisiunii Românii au talent.

„E atât de plăcut să văd un copil de 10 ani, pe care teoretic îl vezi cântând ceva mai copilăresc, da erai atât de asumată în tot ce cântai, jucai pe scenă. Vreau să vă zic ceva, să nu credeți că țipatul ăla e ușor. E foarte greu să țipi, apoi iar să cânți, să fii pe ton, mi se pare o partitură foarte grea chiar și pentru cineva cu experiență. Ești super carismatică și îți văd un viitor strălucit. Așa simt”, a spus Andra vineri seara, la Pro TV.



Andi Moisescu: „E ceva care se leagă aici și toate sunt în avantajul Mirunei. Este un copil absolut talentat și cu totul aparte. Felul în care Miruna a dus această piesă, pentru cine nu a ascultat-o în original trebuie să mă creadă pe cuvânt, a fost exact acolo, nu a greșit nimic, ba chiar a venit cu ceva de la ea. Pe mine, Miruna, m-ai cucerit total. Atât ești de talentată, cum rar mi-a fost dat să văd”.



„Încerc să găsesc un cuvânt care să cuprindă tot ceea ce am văzut, am simțit… și am unul singur care îmi vine în minte – strălucești”, a spus și Dragoș Bucur.

„Ești primul copil de la Românii au talent pe care atunci când l-am întrebat dacă crede că va câștiga Românii au talent, tu ai spus «nu». Asta dă dovadă de modestie. La copiii de 10 ani nu prea întâlnești, dar pe lângă asta, dă dovadă și de foarte mult bun simț și bună creștere.

În cazul tău, după ce-am văzut ce ai făcut pe scenă, trebuie să spun că modestia nu-și mai are locul și ca să ai mai multă încredere în tine, pe parcursul acestui concurs, și să vii mai încrezătoare data viitoare, eu o să-ți dau un boost, aripi către poate marele câștig”, a spus și Mihai Bobonete, care a apăsat Golden Buzz-ul.

