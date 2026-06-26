Ce a pierdut Ucraina prin absența lui Volodimir Zelenski la Gdansk

Absența liderului ucrainean de la Gdansk a fost resimțită, mai ales în contextul desfășurării simultane a Summitului Flancului Estic al UE. La acest summit, accesul a fost permis doar șefilor de stat, iar premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, nu a fost invitată.

„Prezența personală a lui Volodimir Zelenski ar fi avut un impact major, inclusiv pentru a-l sprijini pe premierul polonez Donald Tusk în conflictul său cu președintele Karol Nawrocki”, au declarat surse diplomatice pentru portalul de știri citat anterior.

Ucraina își menținerea susținerea în ciuda lipsei președintelui la Conferința pentru Redresare

Cu toate acestea, evenimentul de la Gdansk a reunit peste zece șefi de stat și de guvern, inclusiv lideri ai Uniunii Europene și ai mai multor țări europene, cum ar fi Germania, Austria, Cehia, Slovacia, Lituania și Finlanda.

Uniunea Europeană a folosit ocazia pentru a anunța lansarea unui plan de finanțare fără precedent de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. În plus, s-a discutat despre un nou pachet de 100 de miliarde de euro, condiționat însă de implementarea unor reforme stricte la Kiev.

Problema istorică dintre Ucraina și Polonia a trecut în plan secund

Deși relațiile dintre Ucraina și Polonia au fost afectate recent de dispute istorice, acest subiect sensibil a fost în mare parte evitat pe durata conferinței.

Potrivit ministrului polonez Tomasz Siemoniak, „prezența premierului Sviridenko a redus tensiunile, evitând posibilele controverse legate de istorie în cazul prezenței lui Zelenski”.

Deși au existat proteste izolate în Gdansk legate de tensiunile istorice, organizatorii și participanții au reușit să păstreze focusul pe colaborarea economică dintre cele două țări.

În acest context, ministrul polonez de Externe, Radek Sikorski, a subliniat importanța aderării Ucrainei la Uniunea Europeană pentru a preveni repetarea tragediilor istorice, un mesaj bine primit de audiența evenimentului.

Nicușor Dan a mers la Gdansk, dar a participat la Summitul Flancului Estic al UE

Președintele României, Nicușor Dan, a fost prezenți la Gdansk, însă nu au participat la URC, alegând să se alăture doar Summitului Flancului Estic al UE. O decizie similară a luat și premierul Suediei, Ulf Kristersson.

Acest summit a fost un factor cheie care a determinat participarea mai multor lideri internaționali la Gdansk, dar a evidențiat și o pierdere diplomatică pentru Ucraina, care nu a avut reprezentare la nivel prezidențial. Premierul Sviridenko a reușit să organizeze întâlniri bilaterale cu liderii din Cehia, Finlanda, Estonia și cu Donald Tusk, gazda evenimentului.

Totuși, absența unor întrevederi cu alți lideri europeni sau oficiali ai instituțiilor UE a lăsat impresia unei scăderi a interesului pentru Ucraina, în contextul în care președintele țării nu a fost prezent.

Fondurile europene și procesul de aderare al Ucrainei au fost două dintre subiectele discutate în Polonia

Conferința a fost, de asemenea, o platformă pentru discutarea viitorului financiar al Ucrainei în cadrul Uniunii Europene. Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat transferul primului tranșă de 3,2 miliarde de euro din pachetul de 90 de miliarde destinat Ucrainei.

Totuși, oficialii europeni au subliniat că viitoarele fonduri vor fi strict condiționate de implementarea reformelor necesare în domeniile justiției și statului de drept.

Mai mult, s-a discutat despre posibila aderare a Ucrainei la UE. Deși nu au fost anunțate progrese semnificative, comisarul pentru extindere, Marta Kos, a menționat că Uniunea Europeană este deschisă unui model de integrare etapizată, care ar putea oferi Ucrainei anumite beneficii înainte de finalizarea procesului de aderare.

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