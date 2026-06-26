Zgarda poate deveni periculoasă dacă animalul trage puternic în lesă

Dr. Andreea Dolha Naiman explică faptul că utilizarea zgărzii la câinii care trag puternic poate crea probleme serioase.

„Există risc de colaps traheal și insuficiență respiratorie mecanică”, avertizează medicul veterinar.

Dr. Andreea Dolha Naiman, medic veterinar

Specialista confirmă și faptul că presiunea exercitată de zgardă asupra gâtului poate îngreuna gâfâitul, principalul mecanism prin care câinele își reglează temperatura corporală. În cazul câinilor care trag frecvent în lesă, medicul recomandă folosirea unui ham cu prindere sub torace, care distribuie mai uniform presiunea și reduce riscul de compresie la nivelul gâtului.

Totuși, folosirea hamului rămâne un subiect controversat în rândul specialiștilor și al crescătorilor, unii avertizând că anumite modele, folosite incorect sau pe termen lung, pot afecta biomecanica mersului și articulațiile membrelor anterioare.

La ce temperaturi trebuie evitate plimbările

În zilele caniculare, medicii recomandă evitarea plimbărilor în intervalul de vârf.

„Câinele trebuie scos dimineața până în ora 11.00 și apoi după ora 17.00”, spune dr. Andreea Dolha Naiman.

Dr. Paula Geanina Ștefan, medic veterinar, crescător în canisa Airedale Terrier

Și Dr. Geanina Ștefan, medic veterinar, crescător în canisa Airedale Terrier, spune că animalele pot fi scoase la temperaturi de 35-37 de grade doar dacă este absolut necesar și exclusiv pe trasee umbrite și pentru perioade foarte scurte. Plimbările în plin soare trebuie evitate pe deplin.

„Un sfat simplu: evitarea plimbărilor în soare”, spune dr. Paula Geanina Ștefan.

Cum îți dai seama că asfaltul este prea fierbinte

Asfaltul, betonul sau nisipul se pot încălzi la temperaturi mult mai mari decât cele indicate de termometru.

„Un stăpân își dă seama dacă frige asfaltul punând mâna jos. Este aceeași senzație și la picioarele animalelor”, explică dr. Paula Geanina Ștefan.

Un semn clar că suprafața este deja prea încinsă este momentul în care câinele începe să ridice alternativ labele în timpul mersului.

„Îți dai seama că îi arde la lăbuțe în momentul în care începe să ridice lăbuțele alternativ”, spune medicul.

Pentru protecția pernuțelor, medicii recomandă folosirea unor unguente speciale sau a încălțărilor dedicate câinilor atunci când ieșirea nu poate fi amânată.

„Asfaltul este foarte periculos pentru lăbuțe atunci când este încins. Dacă sunteți nevoit să îl scoateți, se poate aplica o protecție pe lăbuțe, un unguent special sau încălțăminte dedicată. Câinele transpiră și prin lăbuțe, iar dacă acestea sunt foarte umede, contactul cu asfaltul încins poate provoca răni sau arsuri”, explică și medicul veterinar Andreea Dolha Naiman.

Mai mult, pe timpul verii și mai ales în perioadele caniculare, orice activitate care presupune efort intens trebuie redusă.

„Se reduc toate activitățile care presupun alergarea câinelui”, avertizează dr. Paula Geanina Ștefan.

Potrivit dr. Andreea Dolha Naiman, joaca intensă, alergatul după minge, mersul pe bicicletă alături de câine sau drumețiile trebuie programate doar în intervalele în care radiația ultravioletă nu este foarte ridicată.

Primele semne ale supraîncălzirii câinelui tău

Medicii veterinari atrag atenția că simptomele insolației pot apărea rapid. Primele semne sunt:

respirația foarte rapidă și dificilă;

hiperventilația;

salivarea excesivă;

pierderea echilibrului;

starea de amețeală;

vărsăturile;

colapsul sau leșinul.

„Insolația se manifestă prin pierderea echilibrului, hiperventilație, salivare și chiar vomă”, explică dr. Paula Geanina Ștefan pentru Libertatea.

În momentul în care apar aceste simptome, animalul trebuie dus de urgență la medicul veterinar.

Ce trebuie făcut dacă suspectezi că animalul are insolație

În primele minute, câinele trebuie mutat imediat la umbră sau într-un spațiu răcoros și ventilat. În privința răcirii animalului, recomandările veterinare actuale și ghidurile internaționale indică folosirea apei la temperatură moderată sau ușor rece, nu a apei foarte reci și nici a gheții aplicate pe întreg corpul, deoarece răcirea bruscă poate provoca vasoconstricție și poate îngreuna eliminarea căldurii.

Un câine labrador fericit aleargă prin apă, vara. Foto: Shutterstock

„Nu este bine să uzi câinele cu apă rece, termoreglarea va fi dată peste cap”, explică dr. Andreea Dolha Naiman.

De asemenea, specialiștii nu recomandă acoperirea completă a animalului cu prosoape ude, deoarece acestea pot reține căldura lângă corp și pot încetini răcirea.

„Este letal să lași câinele în mașină chiar și două minute”

Mulți stăpâni își lasă câinele în mașină atunci când intră rapid într-un supermarket sau la piață. Medicii avertizează însă că gestul poate fi fatal.

„Este letal să lași câinele în mașină chiar și două minute”, spune dr. Paula Geanina Ștefan.

Potrivit medicului, temperatura corporală a animalului poate crește extrem de rapid.

„Crește temperatura corporală și intră în comă”, explică specialistul.

Dr. Andreea Dolha Naiman atrage și ea atenția că temperatura din interiorul mașinii poate depăși 50 de grade în doar câteva minute, chiar dacă geamul este întredeschis. Animalele de talie mică și cele brahicefalice, precum Bulldogul Francez, Mopsul sau Shih Tzu, sunt cele mai expuse. La risc crescut sunt și puii, animalele vârstnice, câinii obezi și cei care suferă de boli cardiace sau respiratorii.

Sunt utile vestele răcoritoare și piscinele pentru câini?

Medicii spun că da, dacă sunt folosite corect.

„Pot fi protejați cu pantofi speciali și veste răcoritoare”, afirmă dr. Paula Geanina Ștefan.

Covoarele răcoritoare trebuie așezate într-un loc uscat și umbros, iar piscinele pentru câini nu trebuie amplasate în soare.

„Piscinele trebuie să aibă o temperatură potrivită, între 25 și 30 de grade, astfel încât șocul termic să nu fie mare”, explică și dr. Andreea Dolha Naiman.

Ce trebuie să conțină kitul de vară pentru un animal de companie

Medicii veterinari recomandă ca proprietarii să aibă mereu la îndemână:

apă proaspătă

un bol portabil

un prosop uscat

un covoraș răcoritor

produse de protecție pentru lăbuțe

încălțăminte specială pentru câini

la nevoie, o vestă răcoritoare

În cazul pisicilor, proprietarii trebuie să fie atenți la scăderea apetitului, letargie, respirație accelerată sau ascunderea excesivă, semne care pot indica deshidratare sau supraîncălzire.

România se află în mijlocul unei avertizări de caniculă severă în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de temperaturi extreme pentru weekend, cu maxime care pot ajunge la 39-40 de grade în vestul, nord-vestul și centrul țării. Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul 11.00-18.00 și atrag atenția ca animalele de companie să nu fie lăsate niciodată în mașini parcate, nici măcar pentru perioade foarte scurte.