MICROBIOTA – un univers în cifre

Microbiomul intestinal uman găzduieşte peste 100 de trilioane de microorganisme, şi poate cântări până la 2 kg. Microbiota intestinală nu mai aparține exclusiv sferei gastroenterologiei – este o intervenție cu impact demonstrat asupra întregului organism, de la modularea imună la susținerea sănătății mintale.

Ce declanșează disbioza?

Echilibrul microbiotei este fragil. Printre principalii factori care îl perturbă amintim: antibioterapia (elimină până la 30% din speciile bacteriene intestinale după un singur tratament), dieta ultra-procesată, stresul cronic, utilizarea pe termen lung a inhibitorilor de pompă de protoni (IPP) şi a AINS, precum şi naşterea prin cezariană, care privează nou-născuţii de expunerea la flora vaginală maternă. Fără suport probiotic, refacerea spontană a microbiotei poate dura între 6 şi 12 luni.

LINEX, SANDOZ: Susținere clinică validată a microbiotei

Gama Linex oferă soluţii sinbiotice clinic validate pentru fiecare etapă a vieţii. Linex® Forte (adulţi şi copii peste 3 ani) combină tulpinile Lactobacillus acidophilus LA-5 şi Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12 cu fibre vegetale (inulină + oligofructoză), pentru efect sinergic demonstrat clinic. Linex® Complex adaugă tulpina LGG® (>800 studii clinice) şi vitaminele B1, B2, B6 si Zinc pentru susţinerea imunităţii. Linex® Baby este formulat special pentru nou-născuţi, prematuri şi copii născuţi prin cezariană şi poate fi administrat din prima zi de viaţă.

“Uneori, cele mai importante lucruri pentru sănătatea noastră sunt cele pe care nu le putem vedea. Microbiota – această comunitate vie și diversă din interiorul nostru – contribuie zi de zi la echilibrul organismului și la starea noastră de bine. Pe 27 iunie, de Ziua Mondială a Microbiomului, ne reamintim cât de valoroasă este această lume invizibilă, dar esențială, și cât de important este să avem grijă de ea, pentru a avea grijă de noi.” Alina Tudor, Marketing Manager OTC SANDOZ.

Foto: Sandoz