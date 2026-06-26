Partidul susține că a menținut o poziție constantă, încercând să faciliteze formarea unui guvern stabil. „Am făcut concesii importante, inclusiv acceptarea unui prim-ministru din partea unui partid clasat după noi la alegeri”, au declarat social-democrații. Însă, aceștia critică PNL, USR și UDMR, acuzându-le că „amână o decizie politică doar pentru a rămâne pe funcții și privilegii”.

Despre rotația premierilor, PSD a reamintit că PNL a beneficiat deja de prima etapă a acestui mecanism și consideră că nu există „niciun argument de echitate pentru a relua acest proces de la început». De asemenea, partidul afirmă că este pregătit să guverneze și că are un program clar și o majoritate stabilă. „Spațiul compromisului este epuizat. Dacă ceilalți parteneri nu doresc această formulă, trebuie să o spună deschis”, au adăugat reprezentanții PSD.

În concluzie, social-democrații spun că nu vor mai avansa o altă propunere de guvernare și sunt pregătiți să meargă în fața electoratului. „Foamea voastră de funcții are o limită: nu putem prelungi la nesfârșit o incertitudine care afectează România!”, a fost mesajul transmis de PSD pe Facebook.

Nicușor Dan i-a chemat vineri, la ora 18:00, pe liderii partidelor din fosta coaliţie de guvernare la Palatul Cotroceni, în ziua expirării termenului pentru desemnarea premierului. Întâlnirea s-a încheiat după o oră, fără rezultate. Șeful statului a anunțat că „am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit” și a dat vina pe PNL.

Imediat după întâlnirea de la Cotroceni, Partidul Național Liberal (PNL), prin Siegfried Mureșan, a transmis că nu îl susține pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, criticând lipsa unei viziuni clare din partea acestuia.

„Nu am văzut nicio preocupare concretă din partea lui Sorin Grindeanu și a PSD pentru a rezolva urgențele României”, a scris Siegfried Mureșan, vicepreședintele PNL, pe Facebook. PNL subliniază că prioritățile României sunt implementarea reformelor din PNRR, reducerea deficitului bugetar și atragerea de fonduri europene și investiții private.



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