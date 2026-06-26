Lista județelor în care aceste mașini vor avea interzis pe drumuri și autostrăzi

Autovehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula duminică, 28 iunie, între orele 12.00 și 20.00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din 16 județe aflate sub incidența unui Cod Roșu de caniculă, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Măsura vizează județele:

  • Hunedoara,
  • Arad,
  • Alba,
  • Bihor,
  • Cluj,
  • Sălaj,
  • Satu Mare,
  • Maramureș,
  • Bistrița-Năsăud,
  • Suceava,
  • Botoșani,
  • Mureș,
  • Harghita,
  • Covasna,
  • Brașov
  • Sibiu.

Măsurile au fost impuse în contextul codului roșu de caniculă

Restricțiile sunt impuse în urma avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, care a instituit Cod galben, portocaliu și roșu de căldură extremă, disconfort termic accentuat și temperaturi foarte ridicate.

„Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme.

Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, se arată în comunicatul CNAIR.

Care sunt excepțiile de la interdicțiile de circulație

Pe durata restricțiilor, anumite categorii de vehicule vor fi exceptate de la interdicția de circulație. Acestea includ:

  • Transporturile de persoane;
  • Transporturile de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală;
  • Vehiculele destinate intervențiilor în caz de forță majoră;
  • Transporturile funerare;
  • Transporturile poștale;
  • Transporturile de echipamente de prim ajutor;
  • Transporturile de carburanți;
  • Transporturile de mărfuri sub temperatură controlată;
  • Transporturile pentru tractări de vehicule avariate;
  • Transporturile de apă și hrană în zonele calamitate;
  • Vehiculele specializate pentru salubrizare;
  • Transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;
  • Transporturile de produse din exploatări agricole;
  • Transporturile militare implicate în exerciții multinaționale;
  • Transporturile rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);
  • Transporturile de produse alimentare diverse, precum produse de panificație, patiserie, cofetărie, zahăr, cacao, ciocolată, paste făinoase, condimente sau băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apă minerală.

În plus, utilajele proprii ale CNAIR, precum și cele închiriate de la firmele cu care compania are contracte de lucrări în derulare, vor putea circula fără restricții în intervalul orar vizat.

Pentru aceste zile caniculare, experții au recomandat și un truc prin care îți poți răci mașina în doar 60 de secunde. Metoda face aerul condiționat mai eficient.

ANM a emis un Cod Roșu de caniculă și anunță temperaturi record

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează asupra unui val de căldură extremă ce va afecta România de duminică, 28 iunie, până luni, 29 iunie. În acest interval, temperaturile vor atinge valori record de până la 40°C, iar disconfortul termic va fi accentuat. A fost emisă alertă meteo pentru toate cele trei coduri: galben, portocaliu și roșu.

Pentru prima dată în 2026, a fost emis Cod Roșu de caniculă pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.

Meteorologii prevăd maxime de 39-40°C în aceste regiuni, în timp ce nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi între 17 și 25°C. De asemenea, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, amplificând senzația de disconfort.

„Locuitorii din Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei trebuie să fie pregătiți pentru un val de căldură fără precedent”, subliniază specialiștii ANM.

Circulaţia autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restricţionată pe drumurile şi autostrăzile din cele 16 judeţe care se vor afla sub incidenţa Codului roşu de caniculă
16 județe din nordul, vestul și centrul țării vor fi sub incidența unui cod roșu de temperaturi extreme între 28 și 29 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

Cod portocaliu de caniculă jumătatea sudică a țării și în est

Regiuni precum Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova se află sub Cod Portocaliu de caniculă. Temperaturile se vor situa între 34 și 38°C, cu cele mai ridicate valori în Banat. ITU va depăși de asemenea pragul critic, iar nopțile vor avea minime între 17 și 22°C.

Codul Portocaliu de caniculă va fi valabil și în București, unde temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius.

Circulaţia autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone va fi restricţionată pe drumurile şi autostrăzile din cele 16 judeţe care se vor afla sub incidenţa Codului roşu de caniculă
Valul de căldură se intensifică, iar meteorologii ANM au emis cod portocaliu și cod galben pentru toată țara, între 27 și 28 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

Dobrogea și Munteanu vor fi afectate de un cod galben de caniculă

Dobrogea și sud-estul Munteniei se confruntă cu un Cod Galben de disconfort termic. Temperaturile maxime vor ajunge la 30-34°C, iar pe litoral și în Delta Dunării valorile nocturne vor fi cuprinse între 23-24°C, ceea ce va menține atmosfera sufocantă.

Conform prognozei meteo emise de ANM pentru perioada 29 iunie – 27 iulie, valul de căldură se va extinde treptat, cu cele mai ridicate temperaturi în vest, nord-vest și centru.

„Este crucial să ne pregătim pentru o vară extrem de caldă”, avertizează meteorologii.

Care sunt cele mai importante recomandări pentru zilele caniculoare de vară

Autoritățile și medicii recomandă măsuri stricte pentru protecția în perioadele de temperaturi extreme:

  • Evitați expunerea la soare: Limitați activitățile în aer liber între orele 11.00 și 18.00. Dacă ieșirea este necesară, purtați haine lejere, din bumbac, de culori deschise, alături de pălării și ochelari de soare.
  • Hidratare constantă: Consumați între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, preferabil apă plată sau sucuri naturale. Evitați băuturile cu cofeină sau alcool.
  • Alimentație ușoară: Optați pentru fructe și legume bogate în apă, precum pepenele, roșiile și castraveții, și evitați alimentele grele.
  • Protejați locuința: Mențineți ferestrele închise în timpul zilei și aerisiți doar dimineața devreme sau noaptea târziu.
  • Atenție sporită pentru vulnerabili: Monitorizați copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice. Nu lăsați niciodată animalele sau copiii în mașini parcate.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Viva.ro
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Unica.ro
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.RO
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
Incident șocant! Soția fostului jucător de la Dinamo, lovită cu briceagul într-un local din București: „Nenorociți și animale”
GSP.RO
Incident șocant! Soția fostului jucător de la Dinamo, lovită cu briceagul într-un local din București: „Nenorociți și animale”
Parteneri
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Libertateapentrufemei.ro
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR. PSD acuză: „Sabotează formarea Guvernului”. Nicușor Dan i-a convocat pe liderii fostei Coaliții la Cotroceni, la ora 18.00
LiveText
Politică 17:48
Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR. PSD acuză: „Sabotează formarea Guvernului”. Nicușor Dan i-a convocat pe liderii fostei Coaliții la Cotroceni, la ora 18.00
Reacția PSD după ce PNL, USR și UDMR l-au propus premier pe Siegfried Mureşan: „Sabotează formarea Guvernului”
Politică 13:53
Reacția PSD după ce PNL, USR și UDMR l-au propus premier pe Siegfried Mureşan: „Sabotează formarea Guvernului”
Parteneri
Marea dilemă a României între SUA, Franța și Germania. Politolog: „Suntem exact ca în anii '30”
Adevarul.ro
Marea dilemă a României între SUA, Franța și Germania. Politolog: „Suntem exact ca în anii '30”
Lovitură dură pentru FCSB și Rapid la tragerea la sorți a țintarului SuperLigii. Anunț oficial al LPF
Fanatik.ro
Lovitură dură pentru FCSB și Rapid la tragerea la sorți a țintarului SuperLigii. Anunț oficial al LPF
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, acuzată că cerșește pe internet: „Nu cer bani. Cer lucruri”. Cum au reacționat fanii
Stiri Mondene 17:57
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, acuzată că cerșește pe internet: „Nu cer bani. Cer lucruri”. Cum au reacționat fanii
Bolidul de lux pe care Dorian Popa i-l face cadou soției lui, Andreea. „Știu că își dorește, îi place. Ea conduce toate mașinile familiei”
Stiri Mondene 17:49
Bolidul de lux pe care Dorian Popa i-l face cadou soției lui, Andreea. „Știu că își dorește, îi place. Ea conduce toate mașinile familiei”
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Domenico Perri, jefuit de fosta soţie după ce a înşelat-o. I-a furat portretul lui Armani, semnat de designer
ObservatorNews.ro
Domenico Perri, jefuit de fosta soţie după ce a înşelat-o. I-a furat portretul lui Armani, semnat de designer
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Libertateapentrufemei.ro
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Mediafax.ro
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Cine este soția lui Siegfried Mureșan, omul propus premier de Bolojan si Dominic Fritz. Puțini știu unde lucrează.
Redactia.ro
Cine este soția lui Siegfried Mureșan, omul propus premier de Bolojan si Dominic Fritz. Puțini știu unde lucrează.
Bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela a ajuns la 589 de morți. Oamenii caută prin ruine cu mâinile goale după supraviețuitori
KanalD.ro
Bilanțul cutremurelor devastatoare din Venezuela a ajuns la 589 de morți. Oamenii caută prin ruine cu mâinile goale după supraviețuitori

Politic

Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR. PSD acuză: „Sabotează formarea Guvernului”. Nicușor Dan i-a convocat pe liderii fostei Coaliții la Cotroceni, la ora 18.00
LiveText
Politică 17:48
Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR. PSD acuză: „Sabotează formarea Guvernului”. Nicușor Dan i-a convocat pe liderii fostei Coaliții la Cotroceni, la ora 18.00
Nicușor Dan i-a chemat astăzi la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale
Politică 14:09
Nicușor Dan i-a chemat astăzi la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Tragedie fără margini după cutremurele devastatoare din Venezuela. Soția unui fotbalist a murit în timp ce-și salva fiica de un an
Fanatik.ro
Tragedie fără margini după cutremurele devastatoare din Venezuela. Soția unui fotbalist a murit în timp ce-și salva fiica de un an
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație