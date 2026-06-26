Lista județelor în care aceste mașini vor avea interzis pe drumuri și autostrăzi

Autovehiculele de peste 7,5 tone nu vor putea circula duminică, 28 iunie, între orele 12.00 și 20.00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din 16 județe aflate sub incidența unui Cod Roșu de caniculă, anunță Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Măsura vizează județele:

Hunedoara,

Arad,

Alba,

Bihor,

Cluj,

Sălaj,

Satu Mare,

Maramureș,

Bistrița-Năsăud,

Suceava,

Botoșani,

Mureș,

Harghita,

Covasna,

Brașov

Sibiu.

Măsurile au fost impuse în contextul codului roșu de caniculă

Restricțiile sunt impuse în urma avertizărilor de caniculă emise de Administrația Națională de Meteorologie, care a instituit Cod galben, portocaliu și roșu de căldură extremă, disconfort termic accentuat și temperaturi foarte ridicate.

„Aceste restricții sunt instituite ca urmare a avertizărilor de caniculă emise de către Administrația Națională de Meteorologie, Cod Galben, Cod Portocaliu și Cod Roșu – val de căldură persistent, caniculă, disconfort termic accentuat și deosebit de accentuat, respectiv temperaturi extreme.

Măsura este adoptată pentru protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformațiilor majore ireversibile (ce implică și pierderea stabilității straturilor rutiere) care pot apărea pe rețeaua rutieră, ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, se arată în comunicatul CNAIR.

Care sunt excepțiile de la interdicțiile de circulație

Pe durata restricțiilor, anumite categorii de vehicule vor fi exceptate de la interdicția de circulație. Acestea includ:

Transporturile de persoane;

Transporturile de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală;

Vehiculele destinate intervențiilor în caz de forță majoră;

Transporturile funerare;

Transporturile poștale;

Transporturile de echipamente de prim ajutor;

Transporturile de carburanți;

Transporturile de mărfuri sub temperatură controlată;

Transporturile pentru tractări de vehicule avariate;

Transporturile de apă și hrană în zonele calamitate;

Vehiculele specializate pentru salubrizare;

Transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;

Transporturile de produse din exploatări agricole;

Transporturile militare implicate în exerciții multinaționale;

Transporturile rutiere în cadrul Sistemului Garanție Returnare (SGR);

Transporturile de produse alimentare diverse, precum produse de panificație, patiserie, cofetărie, zahăr, cacao, ciocolată, paste făinoase, condimente sau băuturi alcoolice și nealcoolice, inclusiv apă minerală.

În plus, utilajele proprii ale CNAIR, precum și cele închiriate de la firmele cu care compania are contracte de lucrări în derulare, vor putea circula fără restricții în intervalul orar vizat.

Pentru aceste zile caniculare, experții au recomandat și un truc prin care îți poți răci mașina în doar 60 de secunde. Metoda face aerul condiționat mai eficient.

ANM a emis un Cod Roșu de caniculă și anunță temperaturi record

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează asupra unui val de căldură extremă ce va afecta România de duminică, 28 iunie, până luni, 29 iunie. În acest interval, temperaturile vor atinge valori record de până la 40°C, iar disconfortul termic va fi accentuat. A fost emisă alertă meteo pentru toate cele trei coduri: galben, portocaliu și roșu.

Pentru prima dată în 2026, a fost emis Cod Roșu de caniculă pentru Crișana, Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei.

Meteorologii prevăd maxime de 39-40°C în aceste regiuni, în timp ce nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi între 17 și 25°C. De asemenea, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, amplificând senzația de disconfort.

„Locuitorii din Maramureș, Crișana și nord-vestul Transilvaniei trebuie să fie pregătiți pentru un val de căldură fără precedent”, subliniază specialiștii ANM.

16 județe din nordul, vestul și centrul țării vor fi sub incidența unui cod roșu de temperaturi extreme între 28 și 29 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

Cod portocaliu de caniculă jumătatea sudică a țării și în est

Regiuni precum Banat, Oltenia, Muntenia și Moldova se află sub Cod Portocaliu de caniculă. Temperaturile se vor situa între 34 și 38°C, cu cele mai ridicate valori în Banat. ITU va depăși de asemenea pragul critic, iar nopțile vor avea minime între 17 și 22°C.

Codul Portocaliu de caniculă va fi valabil și în București, unde temperaturile maxime vor ajunge până la 35 de grade Celsius.

Valul de căldură se intensifică, iar meteorologii ANM au emis cod portocaliu și cod galben pentru toată țara, între 27 și 28 iunie 2026. Sursa foto: ANM.

Dobrogea și Munteanu vor fi afectate de un cod galben de caniculă

Dobrogea și sud-estul Munteniei se confruntă cu un Cod Galben de disconfort termic. Temperaturile maxime vor ajunge la 30-34°C, iar pe litoral și în Delta Dunării valorile nocturne vor fi cuprinse între 23-24°C, ceea ce va menține atmosfera sufocantă.

Conform prognozei meteo emise de ANM pentru perioada 29 iunie – 27 iulie, valul de căldură se va extinde treptat, cu cele mai ridicate temperaturi în vest, nord-vest și centru.

„Este crucial să ne pregătim pentru o vară extrem de caldă”, avertizează meteorologii.

Care sunt cele mai importante recomandări pentru zilele caniculoare de vară

Autoritățile și medicii recomandă măsuri stricte pentru protecția în perioadele de temperaturi extreme:

Evitați expunerea la soare: Limitați activitățile în aer liber între orele 11.00 și 18.00. Dacă ieșirea este necesară, purtați haine lejere, din bumbac, de culori deschise, alături de pălării și ochelari de soare.

Hidratare constantă: Consumați între 1,5 și 2 litri de lichide pe zi, preferabil apă plată sau sucuri naturale. Evitați băuturile cu cofeină sau alcool.

Alimentație ușoară: Optați pentru fructe și legume bogate în apă, precum pepenele, roșiile și castraveții, și evitați alimentele grele.

Protejați locuința: Mențineți ferestrele închise în timpul zilei și aerisiți doar dimineața devreme sau noaptea târziu.

Atenție sporită pentru vulnerabili: Monitorizați copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni cronice. Nu lăsați niciodată animalele sau copiii în mașini parcate.

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