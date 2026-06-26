Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, sportiva a dezvăluit detalii despre legătura neștiută cu Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor, dar și cum i s-a schimbat viața după marea finală.

Legătura neștiută dintre Patricia Vizitiu și Gabi Tamaș, câștigătorul Survivor: „Suntem prieteni de petreceri”

Deși pentru mulți fani dinamica dintre concurenți a fost o surpriză, Patricia Vizitiu a dat cărțile pe față și a mărturisit că între ea și Gabi Tamaș exista o strânsă legătură cu mult înainte de pornirea camerele de filmat din Dominicană.

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„Eu cu Gabi mă știu de foarte mulți ani, se cunoaște cu prietenul meu, suntem prieteni de petreceri să spun așa. Suntem sportivi, adică știm ce înseamnă competiția. Nu mi-a fost greu, dar de fapt nu mi-a fost greu cu nimeni, chiar dacă eu am venit din lumea sportului și au fost colegi din lumi diferite”, a dezvăluit fosta handbalistă pentru Libertatea.

Patricia spune că legăturile formate în jungla din Republica Dominicană au rămas intacte și după difuzarea reality-show-ului la Antena 1. „Pentru mine Survivor va rămâne în suflet. Sunt mândră că și în ziua de astăzi comunicăm, suntem prieteni și a rămas respectul între noi.”

Cu o carieră de 26 de ani în sportul de performanță, Patricia a explicat că nimic nu te poate pregăti cu adevărat pentru testul psihologic din junglă, unde lipsurile scot la iveală instincte primare.

„La Survivor a fost mult mai greu decât ceea ce făceam la handbal zi de zi timp de 26 de ani. Luptam pentru același țel. În schimb, la Survivor a fost total diferit din cauza lipsei hranei, a lipsei comunicării cu familia și a condițiilor foarte grele. Normal că, vrând-nevrând, scoți bestia din tine.

Cum am ajuns în junglă le-am zis: lăsăm palmaresul în urmă. Suntem niște oameni care nu avem o chiflă în burtă, să o spun așa. Nu ne dă palmaresul de mâncare. Suntem aici să supraviețuim și să ne suportăm unii pe alții”, a explicat ea.

Care este următoarea emisiune TV care o tentează pe Patricia Vizitiu

Marele show de supraviețuire a venit ca o mănușă pentru vedetă, mai ales că traversa o perioadă incertă după retragerea din sportul de performanță.

„Mă bate Dumnezeu să zic că nu a fost ok, a fost foarte bine, mai ales că eu n-am mai avut activitate în ultimii doi ani, am fost șomeră. Dar pentru mine banii au fost mereu pe locul al doilea și am învățat de la viață să trăiesc momentul”, a mărturisit fosta concurentă Survivor.

Următoarea provocare? Patricia Vizitiu nu exclude o participare la un alt reality-show de top și recunoaște că formatul Asia Express ar putea fi următorul ei scop: „Cine știe, viața e plină de surprize. Mi-ar fi ca o mănușă emisiunea. Cum o vrea Dumnezeu, m-as bucura din toată inima!”, a adăugat ea pentru Libertatea.

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