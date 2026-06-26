O bandă de români ar fi furat ceasuri de 580.000 de euro dintr-un magazin de lux din Finlanda

Un jaf spectaculos a avut loc în Finlanda, unde o bandă de hoți a furat bijuterii și ceasuri în valoare de peste 580.000 de euro dintr-un magazin de lux din Helsinki. Potrivit portalului de știri finlandez Iltalehti.fi, grupul ar fi format din trei persoane și ar fi venit special din România pentru această lovitură.

Hoții ar fi planificat totul în detaliu înainte de atac

Procurorii au dezvăluit că banda ar fi pregătit minuțios jaful: ar fi achiziționat autoturisme, ar fi procurat unelte și ar fi studiat locația.

Banda de hoți ar fi spart vitrina magazinului cu mașina și astfel infractorii au reușit să intre și să fugă în doar un minut. Sursa foto: Iltalehti.fi

Incidentul s-a petrecut pe 27 aprilie 2026, la magazinul Holmasto, situat pe strada Aleksanterinkatu.

Un grup de hoți români a speriat și Madridul, în urmă cu mai bine de un an. Banda de hoți români jefuia cinci case pe noapte și reușeau să sustragă bunuri și bani din locuințele spanioale în doar câteva minute.

Cum ar fi reușit banda de hoți români să fure ceasuri și bijuterii de peste jumătate de milion de euro

Hoții ar fi intrat cu mașina în vitrina magazinului, distrugând structura metalică de susținere. După ce geamul s-a spart, aceștia ar fi intrat rapid, ar fi spart vitrinele cu ciocane și ar fi îndesat obiectele de valoare în saci.

Conform imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, întreaga operațiune a durat doar un minut. Sursa foto: Iltalehti.fi

Într-un moment de panică, unul dintre hoți ar fi pierdut un sac plin cu bijuterii și ceasuri în timp ce încerca să sară peste tejghea. Sacul ar fi rămas pe podea, iar timpul limitat l-a obligat să îl abandoneze și să fugă din magazin.

Doi dintre suspecți au reușit să scape

Poliția a pornit imediat în urmărirea bandei. Doi dintre suspecți au reușit să scape, dar unul dintre ei, în vârstă de 31 de ani, a fost prins în apropierea mașinii abandonate.

Magazinul funcționează într-o clădire istorică, construită în anii 1840. Distrugerile cauzate au generat costuri de reparație de aproximativ 9.000 de euro pentru compania care deține imobilul.

Românul prin de polițiști a fost condamnat la închisoare

Helsingin käräjäoikeus l-a condamnat pe românul prins de polițiști la patru ani și o lună de închisoare pentru furt calificat și distrugere calificată.

De asemenea, acesta a fost obligat să plătească 600 de euro despăgubiri către compania de asigurări, reprezentând franșiza de reparație. Informațiile detaliate au fost furnizate de portalul de știri finlandez.

La începutul acestui an, o bandă de hoți a îngrozit și Germania. Infractorii au reușit să fure 100 de milioane de euro după ce au stat 46 de ore ascunși într-un seif. Hoții ar fi intrat în seiful băncii duminică dimineața, după ce au folosit un burghiu care nu făcea zgomot ca să sape un tunel.

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